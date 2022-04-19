https://ria.ru/20220419/zverev-1784243031.html

Сергей Зверев объяснил свои редкие светские выходы

Сергей Зверев объяснил свои редкие светские выходы - РИА Новости, 19.04.2022

Сергей Зверев объяснил свои редкие светские выходы

Сергей Зверев объяснил, почему в последнее время нечасто выходит в свет. Если раньше он был звездой каждого модного мероприятия, то сейчас ограничивается... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:58

2022-04-19T10:58

2022-04-19T10:58

шоубиз

знаменитости

сергей зверев (стилист)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сергей Зверев объяснил, почему в последнее время нечасто выходит в свет. Если раньше он был звездой каждого модного мероприятия, то сейчас ограничивается редкими показами. Так, например, стилист появился на Estet Fashion Week.В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что в ближайшее время вновь займется экологической деятельностью – в частности, обратит внимание на пожары.Также он планирует вновь поднять вопрос с заводом на Байкале, который загрязняет окружающую среду. Ранее стилист активно выступал за сохранение этой природной зоны.

https://ria.ru/20210920/zverev-1750921544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей зверев (стилист), шоу-бизнес