Сергей Зверев объяснил свои редкие светские выходы
Сергей Зверев объяснил свои редкие светские выходы и рассказал о борьбе за экологию
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкVI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сергей Зверев объяснил, почему в последнее время нечасто выходит в свет. Если раньше он был звездой каждого модного мероприятия, то сейчас ограничивается редкими показами. Так, например, стилист появился на Estet Fashion Week.
"Сейчас я очень редко где-то появляюсь. Недавно был на премии, здесь и еще на какой-то программе. Я, может быть, вообще бы не выходил. Но, во-первых, пошли бы слухи, что я уехал. Но я с народом, поддерживаю наших дизайнеров, никуда не уехал", – сказал Сергей.
В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что в ближайшее время вновь займется экологической деятельностью – в частности, обратит внимание на пожары.
"Я сейчас ничего не ищу, мне не до дизайнерства. Нынешнее время – не для начинаний. У меня впереди – лето, а сейчас на горизонте пожары: Сибирь, Дальний Восток. Будет полыхать, поджоги, поэтому следует быть начеку", – отметил Зверев.
Также он планирует вновь поднять вопрос с заводом на Байкале, который загрязняет окружающую среду. Ранее стилист активно выступал за сохранение этой природной зоны.
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