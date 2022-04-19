https://ria.ru/20220419/zhirinovskiy-1784282361.html
ЛДПР предложила переименовать московский округ "Сокол" в честь Жириновского
ЛДПР предложила переименовать московский округ "Сокол" в честь Жириновского - РИА Новости, 19.04.2022
ЛДПР предложила переименовать московский округ "Сокол" в честь Жириновского
ЛДПР предложила переименовать московский муниципальный округ "Сокол" в честь Владимира Жириновского, однако его жители восприняли идею негативно, сообщил РИА... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:04
2022-04-19T13:04
2022-04-19T16:52
политика
виталий золочевский
умер владимир жириновский
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. ЛДПР предложила переименовать московский муниципальный округ "Сокол" в честь Владимира Жириновского, однако его жители восприняли идею негативно, сообщил РИА Новости заместитель председателя района Владимир Калиновский.Он отметил, что письмо с подобным предложением на имя главы округа Николая Степанова поступило от экс-депутата Госдумы от фракции ЛДПР Виталия Золочевского. Партия ссылается на изображение птицы на историческом гербе организации, название печатной газеты "Сокол Жириновского" и прозвище сторонников ЛДПР.Он добавил, что обсуждение ситуации запланировано на пятницу."Я попросил председателя совета депутатов Степанова вынести данный вопрос на заседание, чтобы поставить точку в этих разговорах, которые пошли уже по району. Жители сильно напряглись, им, конечно, не понравилась эта идея", — подытожил чиновник.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. В ЛДПР заявляли, что партия будет добиваться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского , в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782490433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, виталий золочевский, умер владимир жириновский, лдпр, владимир жириновский
13:04 19.04.2022 (обновлено: 16:52 19.04.2022)
ЛДПР предложила переименовать московский округ "Сокол" в честь Жириновского
ЛДПР предложила переименовать московский муниципальный округ "Сокол" в честь Жириновского
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. ЛДПР предложила переименовать московский муниципальный округ "Сокол" в честь Владимира Жириновского, однако его жители восприняли идею негативно, сообщил РИА Новости заместитель председателя района Владимир Калиновский.
Он отметил, что письмо с подобным предложением на имя главы округа Николая Степанова поступило от экс-депутата Госдумы от фракции ЛДПР Виталия Золочевского
. Партия ссылается на изображение птицы на историческом гербе организации, название печатной газеты "Сокол Жириновского" и прозвище сторонников ЛДПР.
"В принципе, это обращение <...> — абсолютное неуважение к истории района, к жителям муниципального округа "Сокол". Возможно, мы вынесем данный вопрос на предстоящее заседание, чтобы публично выразить позицию совета депутатов на это и также донести до избирателей нашу позицию. Я предполагаю, что большинство депутатов категорически против данной инициативы и считают недопустимым изменение названия района", — сказал Калиновский.
Он добавил, что обсуждение ситуации запланировано на пятницу.
"Я попросил председателя совета депутатов Степанова вынести данный вопрос на заседание, чтобы поставить точку в этих разговорах, которые пошли уже по району. Жители сильно напряглись, им, конечно, не понравилась эта идея", — подытожил чиновник.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. В ЛДПР заявляли, что партия будет добиваться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского , в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР.