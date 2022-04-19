https://ria.ru/20220419/zhirinovskiy-1784282361.html

ЛДПР предложила переименовать московский округ "Сокол" в честь Жириновского

ЛДПР предложила переименовать московский округ "Сокол" в честь Жириновского - РИА Новости, 19.04.2022

ЛДПР предложила переименовать московский округ "Сокол" в честь Жириновского

ЛДПР предложила переименовать московский муниципальный округ "Сокол" в честь Владимира Жириновского, однако его жители восприняли идею негативно, сообщил РИА... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:04

2022-04-19T13:04

2022-04-19T16:52

политика

виталий золочевский

умер владимир жириновский

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. ЛДПР предложила переименовать московский муниципальный округ "Сокол" в честь Владимира Жириновского, однако его жители восприняли идею негативно, сообщил РИА Новости заместитель председателя района Владимир Калиновский.Он отметил, что письмо с подобным предложением на имя главы округа Николая Степанова поступило от экс-депутата Госдумы от фракции ЛДПР Виталия Золочевского. Партия ссылается на изображение птицы на историческом гербе организации, название печатной газеты "Сокол Жириновского" и прозвище сторонников ЛДПР.Он добавил, что обсуждение ситуации запланировано на пятницу."Я попросил председателя совета депутатов Степанова вынести данный вопрос на заседание, чтобы поставить точку в этих разговорах, которые пошли уже по району. Жители сильно напряглись, им, конечно, не понравилась эта идея", — подытожил чиновник.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. В ЛДПР заявляли, что партия будет добиваться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского , в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782490433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, виталий золочевский, умер владимир жириновский, лдпр, владимир жириновский