https://ria.ru/20220419/zhidkosti-1784151225.html

Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту

Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту - РИА Новости, 19.04.2022

Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту

Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T04:00

2022-04-19T04:00

2022-04-19T04:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту, пишет The Sun.Бортпроводница предложила пассажирам замораживать все жидкие средства, которые они планируют взять на борт."Когда ручная кладь будет проходить через сканеры, сотрудники на досмотре подумают, что это твердые вещества", — пояснила она.По данным американского сайта TSA (Администрация транспортной безопасности), это официальная лазейка. Ведь в правилах говорится: "Замороженные жидкие предметы проходят через контрольно-пропускной пункт, если они находятся в твердом виде во время досмотра".Однако, если они хотя бы частично растаяли, хитрость уже не работает, отмечает стюардесса. И придется следовать стандартным требованиям к провозу жидкостей — не более 100 миллилитров в одной емкости.

https://ria.ru/20220406/aksessuary-1781670484.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, аэропорт, пассажиры