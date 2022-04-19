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Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту
Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту - РИА Новости, 19.04.2022
Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту
Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T04:00
2022-04-19T04:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту, пишет The Sun.Бортпроводница предложила пассажирам замораживать все жидкие средства, которые они планируют взять на борт."Когда ручная кладь будет проходить через сканеры, сотрудники на досмотре подумают, что это твердые вещества", — пояснила она.По данным американского сайта TSA (Администрация транспортной безопасности), это официальная лазейка. Ведь в правилах говорится: "Замороженные жидкие предметы проходят через контрольно-пропускной пункт, если они находятся в твердом виде во время досмотра".Однако, если они хотя бы частично растаяли, хитрость уже не работает, отмечает стюардесса. И придется следовать стандартным требованиям к провозу жидкостей — не более 100 миллилитров в одной емкости.
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новости - туризм, туризм, туристы, аэропорт, пассажиры
04:00 19.04.2022
 
Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту

Стюардесса поделилась секретом, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота таможенной службы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Работа таможенной службы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту, пишет The Sun.
Бортпроводница предложила пассажирам замораживать все жидкие средства, которые они планируют взять на борт.
"Когда ручная кладь будет проходить через сканеры, сотрудники на досмотре подумают, что это твердые вещества", — пояснила она.
По данным американского сайта TSA (Администрация транспортной безопасности), это официальная лазейка. Ведь в правилах говорится: "Замороженные жидкие предметы проходят через контрольно-пропускной пункт, если они находятся в твердом виде во время досмотра".
Однако, если они хотя бы частично растаяли, хитрость уже не работает, отмечает стюардесса. И придется следовать стандартным требованиям к провозу жидкостей — не более 100 миллилитров в одной емкости.
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