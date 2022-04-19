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Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/zhertva-1784386283.html
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ
Жительница поселка Калиново в Луганской народной республике погибла от артобстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщили во вторник... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:11
2022-04-19T22:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Жительница поселка Калиново в Луганской народной республике погибла от артобстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщили во вторник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1958 года рождения", - сообщил офицер представительства ЛНР.Он уточнил, что также в результате обстрела были повреждены три жилых дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
22:11 19.04.2022
 
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ

ЛНР в СЦКК: жительница поселка Калиново погибла при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Жительница поселка Калиново в Луганской народной республике погибла от артобстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщили во вторник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1958 года рождения", - сообщил офицер представительства ЛНР.
Он уточнил, что также в результате обстрела были повреждены три жилых дома.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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