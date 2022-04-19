https://ria.ru/20220419/zhertva-1784386283.html

Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ

Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022

Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ

Жительница поселка Калиново в Луганской народной республике погибла от артобстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщили во вторник... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:11

2022-04-19T22:11

2022-04-19T22:11

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Жительница поселка Калиново в Луганской народной республике погибла от артобстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщили во вторник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1958 года рождения", - сообщил офицер представительства ЛНР.Он уточнил, что также в результате обстрела были повреждены три жилых дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр