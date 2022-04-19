https://ria.ru/20220419/zhertva-1784386283.html
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ
Жительница поселка Калиново в Луганской народной республике погибла от артобстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщили во вторник... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:11
2022-04-19T22:11
2022-04-19T22:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Жительница поселка Калиново в Луганской народной республике погибла от артобстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщили во вторник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1958 года рождения", - сообщил офицер представительства ЛНР.Он уточнил, что также в результате обстрела были повреждены три жилых дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Жительница поселка Калиново в ЛНР погибла при артобстреле со стороны ВСУ
ЛНР в СЦКК: жительница поселка Калиново погибла при обстреле со стороны украинских войск