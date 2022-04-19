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У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 19.04.2022

У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов острова Минданао на юге Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T05:11

2022-04-19T05:11

2022-04-19T05:11

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов острова Минданао на юге Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 01.23 по времени UTC (04.23 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 128 километрах к западу от крупного города Давао, главного порта острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,2 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20220415/zemletryasenie-1783643577.html

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филиппины, в мире, давао