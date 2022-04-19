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В Москве задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Москве задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности - РИА Новости, 19.04.2022

В Москве задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, оборот их бизнеса достигал 2 миллиардов рублей, сообщает официальный... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:40

2022-04-19T10:40

2022-04-19T10:40

происшествия

криминал

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, оборот их бизнеса достигал 2 миллиардов рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных операций. Якобы оказывая маркетинговые услуги, они получали от клиентов по фиктивным основаниям переводы, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 19,5%."Задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины... По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей", - рассказала она.Волк добавила, что следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В офисах и по местам проживания фигурантов проведено 11 обысков, изъяты печати фирм-однодневок, компьютеры, финансово-хозяйственная документация, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.Троим подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, криминал, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк