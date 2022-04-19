https://ria.ru/20220419/yugoslaviya-1784330425.html

Полковник ПВО Югославии рассказал, как был сбит F-117 ВВС США

Полковник ПВО Югославии рассказал, как был сбит F-117 ВВС США - РИА Новости, 19.04.2022

Полковник ПВО Югославии рассказал, как был сбит F-117 ВВС США

Полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии Янко Алексич в ходе встречи со студентами РГГУ во вторник в Москве рассказал подробности эпизода, когда впервые в РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:16

2022-04-19T16:16

2022-04-19T16:17

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии Янко Алексич в ходе встречи со студентами РГГУ во вторник в Москве рассказал подробности эпизода, когда впервые в современной истории был сбит американский истребитель F-117, произведенной по стелс-технологии.Это произошло 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии ВВС США."В какой-то момент одна цель вошла в зону поражения третьего дивизиона ПВО, и я приказал (подполковнику Золтау) Дани уничтожить эту цель. Боевой расчет 3-го дивизиона успешно выполнил боевую задачу. Таким образом, впервые в истории был сбит самолет-"невидимка", - сказал полковник.По его словам, в ходе того противовоздушного боя югославские зенитчики не знали, что работают по "невидимке". Самолет был обнаружен РЛС, сопровождался станцией наведения ракет по радиоканалу, боевая часть ракеты сработала по радиовзрывателю."Стелс"-технология не помогла. Форма отображения F-117A мало чем отличалась от других целей", - подчеркнул Алексич.Полковник представил в Москве обломок сбитого F-117. "Я привез с собой кусок "невидимки". Это соты из крыла самолета. Это карбоновые соты", - заметил Алексич.Полковник представил книгу "Падение ночного ястреба", в которой изложены, в том числе, подробности того боя.

https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html

https://ria.ru/20220324/nato-1779949257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, югославия, ввс сша, сша, москва