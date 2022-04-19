https://ria.ru/20220419/yugoslaviya-1784330425.html
Полковник ПВО Югославии рассказал, как был сбит F-117 ВВС США
Полковник ПВО Югославии рассказал, как был сбит F-117 ВВС США - РИА Новости, 19.04.2022
Полковник ПВО Югославии рассказал, как был сбит F-117 ВВС США
Полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии Янко Алексич в ходе встречи со студентами РГГУ во вторник в Москве рассказал подробности эпизода, когда впервые в РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:16
2022-04-19T16:16
2022-04-19T16:17
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии Янко Алексич в ходе встречи со студентами РГГУ во вторник в Москве рассказал подробности эпизода, когда впервые в современной истории был сбит американский истребитель F-117, произведенной по стелс-технологии.Это произошло 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии ВВС США."В какой-то момент одна цель вошла в зону поражения третьего дивизиона ПВО, и я приказал (подполковнику Золтау) Дани уничтожить эту цель. Боевой расчет 3-го дивизиона успешно выполнил боевую задачу. Таким образом, впервые в истории был сбит самолет-"невидимка", - сказал полковник.По его словам, в ходе того противовоздушного боя югославские зенитчики не знали, что работают по "невидимке". Самолет был обнаружен РЛС, сопровождался станцией наведения ракет по радиоканалу, боевая часть ракеты сработала по радиовзрывателю."Стелс"-технология не помогла. Форма отображения F-117A мало чем отличалась от других целей", - подчеркнул Алексич.Полковник представил в Москве обломок сбитого F-117. "Я привез с собой кусок "невидимки". Это соты из крыла самолета. Это карбоновые соты", - заметил Алексич.Полковник представил книгу "Падение ночного ястреба", в которой изложены, в том числе, подробности того боя.
https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html
https://ria.ru/20220324/nato-1779949257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, югославия, ввс сша, сша, москва
16:16 19.04.2022 (обновлено: 16:17 19.04.2022)
Полковник ПВО Югославии рассказал, как был сбит F-117 ВВС США
Полковник ПВО Югославии Алексич рассказал, как впервые в истории был сбит F-117 ВВС США
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии Янко Алексич в ходе встречи со студентами РГГУ во вторник в Москве рассказал подробности эпизода, когда впервые в современной истории был сбит американский истребитель F-117, произведенной по стелс-технологии.
Это произошло 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии ВВС США
.
"В какой-то момент одна цель вошла в зону поражения третьего дивизиона ПВО, и я приказал (подполковнику Золтау) Дани уничтожить эту цель. Боевой расчет 3-го дивизиона успешно выполнил боевую задачу. Таким образом, впервые в истории был сбит самолет-"невидимка", - сказал полковник.
По его словам, в ходе того противовоздушного боя югославские зенитчики не знали, что работают по "невидимке". Самолет был обнаружен РЛС, сопровождался станцией наведения ракет по радиоканалу, боевая часть ракеты сработала по радиовзрывателю.
"Стелс"-технология не помогла. Форма отображения F-117A мало чем отличалась от других целей", - подчеркнул Алексич.
Полковник представил в Москве
обломок сбитого F-117. "Я привез с собой кусок "невидимки". Это соты из крыла самолета. Это карбоновые соты", - заметил Алексич.
Полковник представил книгу "Падение ночного ястреба", в которой изложены, в том числе, подробности того боя.