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Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ - РИА Новости, 19.04.2022
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Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ - РИА Новости, 19.04.2022
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ
Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:10
2022-04-19T13:10
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ.
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 LIVE: Сергей Лавров на церемонии открытия фотовыставки
Сергей Лавров на фотовыставке 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и СНГ
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, снг, видео
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ
Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ.
2022-04-19T13:10
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PT6M22S
13:10 19.04.2022
 

Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ

Читать ria.ru в
Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ.
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСНГ
 
 
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