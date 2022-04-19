https://ria.ru/20220419/vystavka-1784219768.html

Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ

Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ - РИА Новости, 19.04.2022

Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ

Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:10

2022-04-19T13:10

2022-04-19T13:10

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

снг

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Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ.

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2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Сергей Лавров на церемонии открытия фотовыставки Сергей Лавров на фотовыставке 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и СНГ 2022-04-19T13:10 true PT6M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, снг, видео