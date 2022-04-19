https://ria.ru/20220419/vystavka-1784219768.html
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ - РИА Новости, 19.04.2022
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ
Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:10
2022-04-19T13:10
2022-04-19T13:10
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
снг
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Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Сергей Лавров на церемонии открытия фотовыставки
Сергей Лавров на фотовыставке 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и СНГ
2022-04-19T13:10
true
PT6M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, снг, видео
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ
Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ.
2022-04-19T13:10
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PT6M22S
Выступление Лаврова на выставке в честь юбилея дипотношений России и СНГ
Глава МИД Сергей Лавров выступает на открытии выставки в честь 30-летия дипотношений России и СНГ.