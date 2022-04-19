https://ria.ru/20220419/vospitanie-1784220706.html

В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды

В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды - РИА Новости, 19.04.2022

В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды

Ленинский районный суд Омска рассмотрит дело 28-летней женщины, которая обвиняется в том, что на долгое время оставляла шестерых детей в плохо отапливаемом... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:44

2022-04-19T08:44

2022-04-19T08:44

происшествия

омск

омская область

россия

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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Омска рассмотрит дело 28-летней женщины, которая обвиняется в том, что на долгое время оставляла шестерых детей в плохо отапливаемом частном доме одних, без еды и теплой одежды, из-за чего полуторагодовалый мальчик получил обморожение, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Следователи считают, что мать не следила за своими несовершеннолетними детьми с июля 2019 года по 18 января 2022 года."Женщина оставляла детей в съемном плохо отапливаемом частном доме одних на длительное время, продукты питания, сезонные вещи, первичные предметы обихода у детей отсутствовали, все дети являлись социально не обустроенными, какие-либо образовательные учреждения не посещали, у полуторагодовалого ребенка на момент обнаружения было зафиксировано обморожение конечностей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи в настоящее время ему ничего не угрожает", - пояснили в надзорном ведомстве, уточнив, что уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Омска.Женщина признала вину, она уже лишена родительских прав в отношении всех шести детей. Сейчас они находятся в специализированных учреждениях.Омичке за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних по статье 156 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220216/deti-1773060447.html

https://ria.ru/20220414/rebenok-1783528060.html

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, омск, омская область, россия