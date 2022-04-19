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В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды - РИА Новости, 19.04.2022
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В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды
В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды - РИА Новости, 19.04.2022
В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды
Ленинский районный суд Омска рассмотрит дело 28-летней женщины, которая обвиняется в том, что на долгое время оставляла шестерых детей в плохо отапливаемом... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:44
2022-04-19T08:44
происшествия
омск
омская область
россия
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Омска рассмотрит дело 28-летней женщины, которая обвиняется в том, что на долгое время оставляла шестерых детей в плохо отапливаемом частном доме одних, без еды и теплой одежды, из-за чего полуторагодовалый мальчик получил обморожение, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Следователи считают, что мать не следила за своими несовершеннолетними детьми с июля 2019 года по 18 января 2022 года."Женщина оставляла детей в съемном плохо отапливаемом частном доме одних на длительное время, продукты питания, сезонные вещи, первичные предметы обихода у детей отсутствовали, все дети являлись социально не обустроенными, какие-либо образовательные учреждения не посещали, у полуторагодовалого ребенка на момент обнаружения было зафиксировано обморожение конечностей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи в настоящее время ему ничего не угрожает", - пояснили в надзорном ведомстве, уточнив, что уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Омска.Женщина признала вину, она уже лишена родительских прав в отношении всех шести детей. Сейчас они находятся в специализированных учреждениях.Омичке за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних по статье 156 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220216/deti-1773060447.html
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происшествия, омск, омская область, россия
08:44 19.04.2022
 
В Омске женщину будут судить за оставление детей без еды и теплой одежды

В Омске женщину будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию шестерых детей

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Омска рассмотрит дело 28-летней женщины, которая обвиняется в том, что на долгое время оставляла шестерых детей в плохо отапливаемом частном доме одних, без еды и теплой одежды, из-за чего полуторагодовалый мальчик получил обморожение, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Следователи считают, что мать не следила за своими несовершеннолетними детьми с июля 2019 года по 18 января 2022 года.
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"Женщина оставляла детей в съемном плохо отапливаемом частном доме одних на длительное время, продукты питания, сезонные вещи, первичные предметы обихода у детей отсутствовали, все дети являлись социально не обустроенными, какие-либо образовательные учреждения не посещали, у полуторагодовалого ребенка на момент обнаружения было зафиксировано обморожение конечностей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи в настоящее время ему ничего не угрожает", - пояснили в надзорном ведомстве, уточнив, что уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Омска.
Женщина признала вину, она уже лишена родительских прав в отношении всех шести детей. Сейчас они находятся в специализированных учреждениях.
Омичке за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних по статье 156 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.
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