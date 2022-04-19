https://ria.ru/20220419/vooruzhenie-1784313851.html

Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения

Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.04.2022

Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения

Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения, заявил во вторник премьер-министр страны Марк... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:18

2022-04-19T15:18

2022-04-19T15:40

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донбасс

нидерланды

марк рютте

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте."В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским я и министр обороны (Кайса Оллонгрен) выразили ему нашу поддержку... Вместе с союзниками мы рассматриваем поставку дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/amsterdam-1784184117.html

https://ria.ru/20220307/kandidat-1777054680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, донбасс, нидерланды, марк рютте