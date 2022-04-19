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Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.04.2022
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Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.04.2022
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения
Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения, заявил во вторник премьер-министр страны Марк... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:18
2022-04-19T15:40
в мире
украина
россия
донбасс
нидерланды
марк рютте
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте."В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским я и министр обороны (Кайса Оллонгрен) выразили ему нашу поддержку... Вместе с союзниками мы рассматриваем поставку дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/amsterdam-1784184117.html
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в мире, украина, россия, донбасс, нидерланды, марк рютте
15:18 19.04.2022 (обновлено: 15:40 19.04.2022)
 
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения

Нидерланды вместе с союзниками рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте.
"В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским я и министр обороны (Кайса Оллонгрен) выразили ему нашу поддержку... Вместе с союзниками мы рассматриваем поставку дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
18 апреля, 19:49
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 16:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ
 
В миреУкраинаРоссияДонбассНидерландыМарк Рютте
 
 
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