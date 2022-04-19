https://ria.ru/20220419/vooruzhenie-1784313851.html
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.04.2022
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения
Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения, заявил во вторник премьер-министр страны Марк... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:18
2022-04-19T15:18
2022-04-19T15:40
в мире
украина
россия
донбасс
нидерланды
марк рютте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965782_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_a0cbe2134a8fc70d4f2bdfaa6c7d7b5b.jpg
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте."В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским я и министр обороны (Кайса Оллонгрен) выразили ему нашу поддержку... Вместе с союзниками мы рассматриваем поставку дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/amsterdam-1784184117.html
https://ria.ru/20220307/kandidat-1777054680.html
украина
россия
донбасс
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965782_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8f001e4500b7517c4ee7539d0ddbb979.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, нидерланды, марк рютте
15:18 19.04.2022 (обновлено: 15:40 19.04.2022)
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения
Нидерланды вместе с союзниками рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения