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Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье

Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2022

Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье

Дорожные камеры, отслеживающие водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, начали работать на самых загруженных дорогах Московской области. До этого они... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:31

2022-04-19T20:31

2022-04-19T20:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дорожные камеры, отслеживающие водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, начали работать на самых загруженных дорогах Московской области. До этого они работали в тестовом режиме, сообщил телеканал "360".Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что камеры работают, например, на Новорижском, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новорязанском, Минском, Дмитровском, Киевском и Симферопольском шоссе."Высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты, вынуждает работать на опережение", – рассказал министр.По его словам, в прошлом году, когда камеры работали в пилотном режиме, они выявили более 2,5 тысячи непристегнутых водителей."Радует, что среди молодых водителей нарушителей встречаем все меньше", – отметил Гержик.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)