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Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2022
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Новости Подмосковья
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Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье
Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2022
Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье
Дорожные камеры, отслеживающие водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, начали работать на самых загруженных дорогах Московской области. До этого они... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:31
2022-04-19T20:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дорожные камеры, отслеживающие водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, начали работать на самых загруженных дорогах Московской области. До этого они работали в тестовом режиме, сообщил телеканал "360".Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что камеры работают, например, на Новорижском, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новорязанском, Минском, Дмитровском, Киевском и Симферопольском шоссе."Высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты, вынуждает работать на опережение", – рассказал министр.По его словам, в прошлом году, когда камеры работали в пилотном режиме, они выявили более 2,5 тысячи непристегнутых водителей."Радует, что среди молодых водителей нарушителей встречаем все меньше", – отметил Гержик.
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московская область (подмосковье)
20:31 19.04.2022
 

Видеокамеры начали отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дорожные камеры, отслеживающие водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, начали работать на самых загруженных дорогах Московской области. До этого они работали в тестовом режиме, сообщил телеканал "360".
Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что камеры работают, например, на Новорижском, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новорязанском, Минском, Дмитровском, Киевском и Симферопольском шоссе.
"Высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты, вынуждает работать на опережение", – рассказал министр.
По его словам, в прошлом году, когда камеры работали в пилотном режиме, они выявили более 2,5 тысячи непристегнутых водителей.
"Радует, что среди молодых водителей нарушителей встречаем все меньше", – отметил Гержик.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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