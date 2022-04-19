Как восстанавливают павильон "Поволжье" на ВДНХ

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Продолжается реконструкция бывшего павильона "Поволжье" на ВДНХ. Восстановлена большая часть декоративных элементов, таких как колонны и боковые устои, а также барельефы и горельефы на них. Как проходит процесс реставрации и как выглядит павильон сегодня — показали в видео.