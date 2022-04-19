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Как восстанавливают павильон "Поволжье" на ВДНХ
Как восстанавливают павильон "Поволжье" на ВДНХ - РИА Новости, 19.04.2022
Как восстанавливают павильон "Поволжье" на ВДНХ
Продолжается реконструкция бывшего павильона "Поволжье" на ВДНХ. Восстановлена большая часть декоративных элементов, таких как колонны и боковые устои, а также барельефы и горельефы на них. Как проходит процесс реставрации и как выглядит павильон сегодня — показали в видео.
2022-04-19T17:58
2022-04-19T17:58
2022-04-19T17:59
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Как восстанавливают павильон "Поволжье" на ВДНХ
Продолжается реконструкция бывшего павильона «Поволжье» на ВДНХ. Восстановлена большая часть декоративных элементов, таких как колонны и боковые устои, а также барельефы и горельефы на них. Как проходит процесс реставрации и как выглядит павильон сегодня — показали в видео.
2022-04-19T17:58
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PT1M17S
РИА Новости
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видео, москва, вднх, реконструкция
Как восстанавливают павильон "Поволжье" на ВДНХ
Продолжается реконструкция бывшего павильона "Поволжье" на ВДНХ. Восстановлена большая часть декоративных элементов, таких как колонны и боковые устои, а также барельефы и горельефы на них. Как проходит процесс реставрации и как выглядит павильон сегодня — показали в видео.
2022-04-19T17:58
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PT1M17S
17:58 19.04.2022 (обновлено: 17:59 19.04.2022)
Как восстанавливают павильон "Поволжье" на ВДНХ
Продолжается реконструкция бывшего павильона "Поволжье" на ВДНХ. Восстановлена большая часть декоративных элементов, таких как колонны и боковые устои, а также барельефы и горельефы на них. Как проходит процесс реставрации и как выглядит павильон сегодня — показали в видео.