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СК заведет дело за незаконное преследование на Украине российских депутатов - РИА Новости, 19.04.2022
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СК заведет дело за незаконное преследование на Украине российских депутатов
СК заведет дело за незаконное преследование на Украине российских депутатов - РИА Новости, 19.04.2022
СК заведет дело за незаконное преследование на Украине российских депутатов
Российские следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело за незаконное уголовное преследование на Украине российских... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:28
2022-04-19T18:28
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело за незаконное уголовное преследование на Украине российских депутатов, сообщили в пресс-службе СК РФ."Председатель СК РФ поручил ГСУ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБ Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании депутатов Госдумы РФ... В соответствии с поручением главы ведомства центральным аппаратом будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - сказали в ведомстве.По имеющиеся информации, СБ Украины уведомила российских депутатов о том, что "они считаются подозреваемыми в нарушении территориальной целостности Украины". Причиной такого решения, по данным СК РФ, послужило прямое выполнение российскими депутатами своих обязанностей - участие в голосовании по вопросу ратификации соглашений с ДНР и ЛНР, признанными РФ.В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц, принявших незаконное решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1783980072.html
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в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
18:28 19.04.2022
 
СК заведет дело за незаконное преследование на Украине российских депутатов

СК заведет дело за незаконное уголовное преследование на Украине российских депутатов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело за незаконное уголовное преследование на Украине российских депутатов, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК РФ поручил ГСУ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБ Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании депутатов Госдумы РФ... В соответствии с поручением главы ведомства центральным аппаратом будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - сказали в ведомстве.
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По имеющиеся информации, СБ Украины уведомила российских депутатов о том, что "они считаются подозреваемыми в нарушении территориальной целостности Украины". Причиной такого решения, по данным СК РФ, послужило прямое выполнение российскими депутатами своих обязанностей - участие в голосовании по вопросу ратификации соглашений с ДНР и ЛНР, признанными РФ.
В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц, принявших незаконное решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности.
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