https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322558.html

В Луганске выразили готовность передать Украине тела 30 погибших военных

В Луганске выразили готовность передать Украине тела 30 погибших военных - РИА Новости, 19.04.2022

В Луганске выразили готовность передать Украине тела 30 погибших военных

ЛНР готова передать Киеву тела 30 погибших военных, ведет переговоры через Красный Крест, сообщила РИА Новости первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:52

2022-04-19T15:52

2022-04-19T16:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

луганск

международный комитет красного креста (мккк)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. ЛНР готова передать Киеву тела 30 погибших военных, ведет переговоры через Красный Крест, сообщила РИА Новости первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока."Больше 30. Они в моргах у нас. Даже экспертиза была сделана, вскрытие было сделано", - ответила Сорока на вопрос, сколько сейчас тел украинских военных находится в ЛНР.По ее словам, ЛНР готова передать тела родным и близким погибших через Красный Крест. "Мы с офисом МККК в Луганске договорились, они выразили готовность оказывать нам содействие в этом. У нас есть понимание, военные ЛНР тоже нам дают коридор. Но, к сожалению, украинская сторона не двигается - они ждут от Красного Креста движения, Красный Крест - от них", - рассказала Сорока. Она подчеркнула, что ЛНР находится на непосредственной связи с двумя семьями погибших украинских военных, они предоставили документы на своих погибших родственников. Тела этих военных были опознаны и идентифицированы."Мы за восемь лет никогда в жизни не позволяли себе какие-то нападения на (машины) с эмблемой Красного Креста. Не было случая, когда у нас кто-то пострадал. Поэтому здесь у меня есть 100-процентные гарантии, что при движении с символикой МККК с нашей стороны обстрелов не будет", - заверила Сорока.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784255182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, луганск, международный комитет красного креста (мккк), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр