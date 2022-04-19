15:52 19.04.2022 (обновлено: 16:15 19.04.2022)
В Луганске выразили готовность передать Украине тела 30 погибших военных
Первый замглавы МИД ЛНР: Луганск готов передать Киеву тела 30 погибших военных
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. ЛНР готова передать Киеву тела 30 погибших военных, ведет переговоры через Красный Крест, сообщила РИА Новости первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Больше 30. Они в моргах у нас. Даже экспертиза была сделана, вскрытие было сделано", - ответила Сорока на вопрос, сколько сейчас тел украинских военных находится в ЛНР.
По ее словам, ЛНР готова передать тела родным и близким погибших через Красный Крест. "Мы с офисом МККК в Луганске договорились, они выразили готовность оказывать нам содействие в этом. У нас есть понимание, военные ЛНР тоже нам дают коридор. Но, к сожалению, украинская сторона не двигается - они ждут от Красного Креста движения, Красный Крест - от них", - рассказала Сорока. Она подчеркнула, что ЛНР находится на непосредственной связи с двумя семьями погибших украинских военных, они предоставили документы на своих погибших родственников. Тела этих военных были опознаны и идентифицированы.
"Мы за восемь лет никогда в жизни не позволяли себе какие-то нападения на (машины) с эмблемой Красного Креста. Не было случая, когда у нас кто-то пострадал. Поэтому здесь у меня есть 100-процентные гарантии, что при движении с символикой МККК с нашей стороны обстрелов не будет", - заверила Сорока.