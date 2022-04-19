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Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского - РИА Новости, 19.04.2022
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Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского - РИА Новости, 19.04.2022
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского
Западные страны приложили все усилия, чтобы предотвратить решение кризиса на Украине мирным путем, воспользовавшись отсутствием реальной власти у Владимира... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:51
2022-04-19T19:02
в мире
украина
россия
сша
европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные страны приложили все усилия, чтобы предотвратить решение кризиса на Украине мирным путем, воспользовавшись отсутствием реальной власти у Владимира Зеленского. С таким утверждением в интервью для информационного портала The Gray Zone выступил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо."Я думаю, что с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. &lt;…&gt; Это план по ослаблению России", — объяснил специалист.По его мнению, Зеленский никогда не контролировал обстановку в стране полностью. Поставки западного оружия на Украину и давление со стороны крайне правых сил никак не способствуют деэскалации конфликта, заключил офицер.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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в мире, украина, россия, сша, европа, владимир зеленский
15:51 19.04.2022 (обновлено: 19:02 19.04.2022)
 
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского

Экс-советник НАТО Бо: Запад с самого начала использовал Украину для борьбы с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные страны приложили все усилия, чтобы предотвратить решение кризиса на Украине мирным путем, воспользовавшись отсутствием реальной власти у Владимира Зеленского. С таким утверждением в интервью для информационного портала The Gray Zone выступил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо.
"Я думаю, что с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России", — объяснил специалист.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
По его мнению, Зеленский никогда не контролировал обстановку в стране полностью. Поставки западного оружия на Украину и давление со стороны крайне правых сил никак не способствуют деэскалации конфликта, заключил офицер.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ>>
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