15:51 19.04.2022 (обновлено: 19:02 19.04.2022)
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского
Экс-советник НАТО Бо: Запад с самого начала использовал Украину для борьбы с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные страны приложили все усилия, чтобы предотвратить решение кризиса на Украине мирным путем, воспользовавшись отсутствием реальной власти у Владимира Зеленского. С таким утверждением в интервью для информационного портала The Gray Zone выступил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо.
"Я думаю, что с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России", — объяснил специалист.
По его мнению, Зеленский никогда не контролировал обстановку в стране полностью. Поставки западного оружия на Украину и давление со стороны крайне правых сил никак не способствуют деэскалации конфликта, заключил офицер.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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