https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского - РИА Новости, 19.04.2022

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского

Западные страны приложили все усилия, чтобы предотвратить решение кризиса на Украине мирным путем, воспользовавшись отсутствием реальной власти у Владимира... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:51

2022-04-19T15:51

2022-04-19T19:02

в мире

украина

россия

сша

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные страны приложили все усилия, чтобы предотвратить решение кризиса на Украине мирным путем, воспользовавшись отсутствием реальной власти у Владимира Зеленского. С таким утверждением в интервью для информационного портала The Gray Zone выступил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо."Я думаю, что с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России", — объяснил специалист.По его мнению, Зеленский никогда не контролировал обстановку в стране полностью. Поставки западного оружия на Украину и давление со стороны крайне правых сил никак не способствуют деэскалации конфликта, заключил офицер.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

украина

россия

сша

европа

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, европа, владимир зеленский