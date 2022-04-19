https://ria.ru/20220419/ubiystva-1784304162.html

СК расследует убийства мирных жителей Краматорска украинскими боевиками

СК расследует убийства мирных жителей Краматорска украинскими боевиками - РИА Новости, 19.04.2022

СК расследует убийства мирных жителей Краматорска украинскими боевиками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил российским следователям расследовать случаи убийств украинскими боевиками мирных жителей... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:33

2022-04-19T14:33

2022-04-19T14:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

краматорск

украина

александр бастрыкин

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил российским следователям расследовать случаи убийств украинскими боевиками мирных жителей с целью грабежа, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты убивают мирных жителей Краматорска, чтобы завладеть их машинами, известно о 23 убитых."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить факты убийств украинскими боевиками мирных граждан... Глава ведомства поручил фиксировать указанные факты, обеспечить сбор доказательств, установить всех потерпевших и причастных к убийствам", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220419/kramatorsk-1784241879.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), краматорск, украина, александр бастрыкин, владимир путин, сергей лавров