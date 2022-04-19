СК расследует убийства мирных жителей Краматорска украинскими боевиками
СК расследует убийства мирных жителей Краматорска украинскими боевиками с целью грабежа
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные в Донецкой области
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил российским следователям расследовать случаи убийств украинскими боевиками мирных жителей с целью грабежа, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты убивают мирных жителей Краматорска, чтобы завладеть их машинами, известно о 23 убитых.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить факты убийств украинскими боевиками мирных граждан... Глава ведомства поручил фиксировать указанные факты, обеспечить сбор доказательств, установить всех потерпевших и причастных к убийствам", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.