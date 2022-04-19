https://ria.ru/20220419/ubezhische-1784395107.html

Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года

Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года - РИА Новости, 20.04.2022

Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года

С переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T23:56

2022-04-19T23:56

2022-04-20T00:30

в мире

дмитрий полянский

россия

донбасс

украина

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ООН, 20 апр – РИА Новости. С переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский."После же активизации обстрелов Донбасса с украинской стороны накануне начала Россией специальной военной операции этот поток резко усилился и достиг 863 тысяч человек. То есть всего убежища в России с переворота на Майдане нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев", - указал дипломат.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950274.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, дмитрий полянский, россия, донбасс, украина