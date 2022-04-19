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Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года - РИА Новости, 20.04.2022
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Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года
Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года - РИА Новости, 20.04.2022
Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года
С переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T23:56
2022-04-20T00:30
в мире
дмитрий полянский
россия
донбасс
украина
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ООН, 20 апр – РИА Новости. С переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский."После же активизации обстрелов Донбасса с украинской стороны накануне начала Россией специальной военной операции этот поток резко усилился и достиг 863 тысяч человек. То есть всего убежища в России с переворота на Майдане нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев", - указал дипломат.
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в мире, дмитрий полянский, россия, донбасс, украина
23:56 19.04.2022 (обновлено: 00:30 20.04.2022)
 
Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года

Полянский заявил, что 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
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ООН, 20 апр – РИА Новости. С переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

"Только по официальным данным, с 2014 года за получением гражданства России, статуса беженца или временного убежища в нашей стране обратились по меньшей мере 1,7 миллиона человек", — сказал он.

"После же активизации обстрелов Донбасса с украинской стороны накануне начала Россией специальной военной операции этот поток резко усилился и достиг 863 тысяч человек. То есть всего убежища в России с переворота на Майдане нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев", - указал дипломат.
Женщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 11:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск
 
В миреДмитрий ПолянскийРоссияДонбассУкраина
 
 
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