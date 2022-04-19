https://ria.ru/20220419/ubezhische-1784395107.html
Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года
Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года - РИА Новости, 20.04.2022
Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года
С переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T23:56
2022-04-19T23:56
2022-04-20T00:30
в мире
дмитрий полянский
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ООН, 20 апр – РИА Новости. С переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский."После же активизации обстрелов Донбасса с украинской стороны накануне начала Россией специальной военной операции этот поток резко усилился и достиг 863 тысяч человек. То есть всего убежища в России с переворота на Майдане нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев", - указал дипломат.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950274.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, дмитрий полянский, россия, донбасс, украина
23:56 19.04.2022 (обновлено: 00:30 20.04.2022)
Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года
Полянский заявил, что 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года