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Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить убежища в России - РИА Новости, 19.04.2022
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Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить убежища в России
Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить убежища в России - РИА Новости, 19.04.2022
Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить убежища в России
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:35
2022-04-19T10:38
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
киев
россия
ирина венедиктова
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве заявили, что обратятся к Москве с требованием о выдаче Кивы.Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас заявил, что Киев намерен обратиться с требованием к России о выдаче Ильи Кивы."В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России", - написал Кива в своем Telegram-канале.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783887144.html
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, киев, россия, ирина венедиктова, владимир путин
09:35 19.04.2022 (обновлено: 10:38 19.04.2022)
 
Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить убежища в России

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил о намерении просить политического убежища в России

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве заявили, что обратятся к Москве с требованием о выдаче Кивы.
Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас заявил, что Киев намерен обратиться с требованием к России о выдаче Ильи Кивы.
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Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных
"В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России", - написал Кива в своем Telegram-канале.
В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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