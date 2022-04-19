09:35 19.04.2022 (обновлено: 10:38 19.04.2022)
Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить убежища в России
Экс-депутат Рады Илья Кива заявил о намерении просить политического убежища в России
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве заявили, что обратятся к Москве с требованием о выдаче Кивы.
Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас заявил, что Киев намерен обратиться с требованием к России о выдаче Ильи Кивы.
"В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России", - написал Кива в своем Telegram-канале.
В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.