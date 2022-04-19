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Генсек ЛАГ осудил турецкую операцию на севере Ирака - РИА Новости, 19.04.2022
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Генсек ЛАГ осудил турецкую операцию на севере Ирака
Генсек ЛАГ осудил турецкую операцию на севере Ирака - РИА Новости, 19.04.2022
Генсек ЛАГ осудил турецкую операцию на севере Ирака
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт осудил турецкую операцию на севере Ирака и подчеркнул, что она усиливает напряженность в РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:24
2022-04-19T17:26
в мире
турция
ирак
анкара (провинция)
лига арабских государств
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт осудил турецкую операцию на севере Ирака и подчеркнул, что она усиливает напряженность в отношениях между двумя странами.Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны.Генсек ЛАГ подчеркнул, что эта операция на иракской территории усиливает напряженность в отношениях между Турцией и Ираком, и призвал Анкару "прекратить подобные действия и уважать суверенитет Ирака, соблюдая принципы добрососедства".Вооруженный конфликт Турции с запрещенной в этой стране Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220419/nota-1784316305.html
турция
ирак
анкара (провинция)
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в мире, турция, ирак, анкара (провинция), лига арабских государств
17:24 19.04.2022 (обновлено: 17:26 19.04.2022)
 
Генсек ЛАГ осудил турецкую операцию на севере Ирака

Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт осудил турецкую операцию на севере Ирака

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЛАГ А. Абу аль-Гейт
Генеральный секретарь ЛАГ А. Абу аль-Гейт - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный секретарь ЛАГ А. Абу аль-Гейт. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт осудил турецкую операцию на севере Ирака и подчеркнул, что она усиливает напряженность в отношениях между двумя странами.
Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны.
"Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт осудил атаки, которые совершила Турция в рамках военной операции, которую она начала 18 апреля на севере Ирака", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ЛАГ.
Генсек ЛАГ подчеркнул, что эта операция на иракской территории усиливает напряженность в отношениях между Турцией и Ираком, и призвал Анкару "прекратить подобные действия и уважать суверенитет Ирака, соблюдая принципы добрососедства".
Вооруженный конфликт Турции с запрещенной в этой стране Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
Турецкая военная операция на севере Ирака - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:27
МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции
 
В миреТурцияИракАнкара (провинция)Лига арабских государств
 
 
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