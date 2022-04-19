https://ria.ru/20220419/turtsiya-1784322123.html

В Анкаре потребовали не заставлять ее выбирать между Россией и Украиной

В Анкаре потребовали не заставлять ее выбирать между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.04.2022

В Анкаре потребовали не заставлять ее выбирать между Россией и Украиной

Турцию нельзя заставлять делать выбор между Россией и Украиной, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:50

2022-04-19T15:50

2022-04-19T15:50

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в мире

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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Турцию нельзя заставлять делать выбор между Россией и Украиной, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."Турция остается важным стабилизирующим фактором в Черноморском регионе. Стамбульская площадка - значимый ресурс для достижения конфликтующими сторонами договоренности о прекращении огня и мире на Украине", - приводит слова Алтуна агентство Anadolu. Он отметил, что последствия войны на Украине сказываются на всем мире, включая Турцию.Алтун напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган с первого дня войны прилагает дипломатические усилия для снижения накала напряженности в регионе. Турецкий лидер неоднократно общался как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским."Турция пользуется доверием, как в России, так и на Украине своим искренним и реалистичным вкладом в этот процесс, и показала, что Анкару нельзя заставлять делать выбор между РФ и Украиной", - отметил представитель администрации Эрдогана. Он напомнил об организованных усилиями Турции встрече глав МИД РФ и Украины на полях Дипломатического форума в Анталье, а сразу вслед за этим - переговорах делегаций двух конфликтующих стран во дворце Долмабахче в Стамбуле."Полагаю, все международные актеры осознали особую серьезность и влияние Турции. Подходы, выдвинутые в западных столицах, и созданные на их основе геополитические чтения для того, чтобы по-своему презирать Турцию и порицать ее, потерпели неудачу",- сказал Алтун. По словам представителя администрации Эрдогана, текущая ситуация обязывает Запад пересматривать отношения с Турцией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220419/oon-1784287670.html

https://ria.ru/20220401/turtsiya-1781393652.html

https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779915187.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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