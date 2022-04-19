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Строители начали укладывать асфальт на трассе М12 в Подмосковье
Строители начали укладывать асфальт на трассе М12 в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2022
Строители начали укладывать асфальт на трассе М12 в Подмосковье
Рабочие начали укладку асфальта на 56-м километре трассы М12 Москва – Казань в Московской области. Об этом рассказали в компании "Автодор", сообщил телеканал... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:37
2022-04-19T16:37
2022-04-19T16:37
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Рабочие начали укладку асфальта на 56-м километре трассы М12 Москва – Казань в Московской области. Об этом рассказали в компании "Автодор", сообщил телеканал "360".Другие работы на трассе также идут полным ходом – участок планируют сдать досрочно. Сейчас строители монтируют мачты освещения, строят мосты, путепроводы и пешеходные переходы. Также на трассе будет 51 очистное сооружение, чтобы вода с проезжей части уходила без вредных примесей и не загрязняла почву.На участке работают более 1,2 тысячи человек и 380 единиц техники.Подмосковный участок трассы должен разгрузить трафик на дорогах в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Рабочие начали укладку асфальта на 56-м километре трассы М12 Москва – Казань в Московской области. Об этом рассказали в компании "Автодор", сообщил телеканал "360"
.
Другие работы на трассе также идут полным ходом – участок планируют сдать досрочно. Сейчас строители монтируют мачты освещения, строят мосты, путепроводы и пешеходные переходы. Также на трассе будет 51 очистное сооружение, чтобы вода с проезжей части уходила без вредных примесей и не загрязняла почву.
На участке работают более 1,2 тысячи человек и 380 единиц техники.
Подмосковный участок трассы должен разгрузить трафик на дорогах в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.