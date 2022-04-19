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Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности
Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности
Россия и Армения не будут предоставлять третьим странам свои территории для использования против интересов друг друга в сфере биобезопасности, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:16
2022-04-19T20:27
москва
ереван
в мире
россия
армения
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия и Армения не будут предоставлять третьим странам свои территории для использования против интересов друг друга в сфере биобезопасности, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна."Лидеры подчеркнули важность дальнейшей реализации достигнутых между Москвой и Ереваном договоренностей в области обеспечения биологической безопасности, в том числе на основе меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности от 6 мая 2021 года. Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности", - говорится в сообщении.
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москва, ереван, в мире, россия, армения
20:16 19.04.2022 (обновлено: 20:27 19.04.2022)
 
Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности

Россия и Армения не предоставят свои территории для пользования против своих интересов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия и Армения не будут предоставлять третьим странам свои территории для использования против интересов друг друга в сфере биобезопасности, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Лидеры подчеркнули важность дальнейшей реализации достигнутых между Москвой и Ереваном договоренностей в области обеспечения биологической безопасности, в том числе на основе меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности от 6 мая 2021 года. Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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