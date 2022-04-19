https://ria.ru/20220419/territoriya-1784375583.html

Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности

Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности

Россия и Армения не будут предоставлять третьим странам свои территории для использования против интересов друг друга в сфере биобезопасности, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:16

2022-04-19T20:16

2022-04-19T20:27

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армения

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия и Армения не будут предоставлять третьим странам свои территории для использования против интересов друг друга в сфере биобезопасности, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна."Лидеры подчеркнули важность дальнейшей реализации достигнутых между Москвой и Ереваном договоренностей в области обеспечения биологической безопасности, в том числе на основе меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности от 6 мая 2021 года. Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности", - говорится в сообщении.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, ереван, в мире, россия, армения