20:16 19.04.2022 (обновлено: 20:27 19.04.2022)
Путин и Пашинян обсудили вопросы в сфере биобезопасности
Россия и Армения не предоставят свои территории для пользования против своих интересов
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия и Армения не будут предоставлять третьим странам свои территории для использования против интересов друг друга в сфере биобезопасности, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Лидеры подчеркнули важность дальнейшей реализации достигнутых между Москвой и Ереваном договоренностей в области обеспечения биологической безопасности, в том числе на основе меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности от 6 мая 2021 года. Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности", - говорится в сообщении.