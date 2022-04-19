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МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/tela-1784343402.html
МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики
МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики - РИА Новости, 19.04.2022
МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики
Украинская сторона не занимается сбором тел погибших военных Луганской народной республики, что является нарушением международных конвенций, заявила РИА Новости РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:09
2022-04-19T17:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинская сторона не занимается сбором тел погибших военных Луганской народной республики, что является нарушением международных конвенций, заявила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.Ранее она заявила, что в моргах ЛНР есть тела 30 погибших украинских военных, которые республика через Международный комитет Красного креста готова передать Киеву."А они (украинская сторона – ред.) не собирают наши тела. К сожалению, украинская сторона предпочитает играть в игру в одни ворота. Им отдать нечего", - посетовала она.Сорока рассказала, что отправляла гуманитарным организациям на украинской стороне видео, где украинские военные расстреливают пленных из числа Народной милиции ЛНР."Вопрос: где тела? То есть негуманное обращение, в нарушение всех женевских конвенций", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия
17:09 19.04.2022
 
МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики

МИД ЛНР: Украина в нарушение конвенций не ведет сбор тел погибших военных республики

© РИА Новости / Илья ПиталевСгоревший автомобиль у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
Сгоревший автомобиль у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сгоревший автомобиль у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинская сторона не занимается сбором тел погибших военных Луганской народной республики, что является нарушением международных конвенций, заявила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
Ранее она заявила, что в моргах ЛНР есть тела 30 погибших украинских военных, которые республика через Международный комитет Красного креста готова передать Киеву.
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"А они (украинская сторона – ред.) не собирают наши тела. К сожалению, украинская сторона предпочитает играть в игру в одни ворота. Им отдать нечего", - посетовала она.
Сорока рассказала, что отправляла гуманитарным организациям на украинской стороне видео, где украинские военные расстреливают пленных из числа Народной милиции ЛНР.
"Вопрос: где тела? То есть негуманное обращение, в нарушение всех женевских конвенций", - отметила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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