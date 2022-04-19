https://ria.ru/20220419/tela-1784343402.html

МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики

МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики - РИА Новости, 19.04.2022

МИД ЛНР заявил, что Украина не ведет сбор тел погибших военных республики

Украинская сторона не занимается сбором тел погибших военных Луганской народной республики, что является нарушением международных конвенций, заявила РИА Новости РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:09

2022-04-19T17:09

2022-04-19T17:09

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинская сторона не занимается сбором тел погибших военных Луганской народной республики, что является нарушением международных конвенций, заявила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.Ранее она заявила, что в моргах ЛНР есть тела 30 погибших украинских военных, которые республика через Международный комитет Красного креста готова передать Киеву."А они (украинская сторона – ред.) не собирают наши тела. К сожалению, украинская сторона предпочитает играть в игру в одни ворота. Им отдать нечего", - посетовала она.Сорока рассказала, что отправляла гуманитарным организациям на украинской стороне видео, где украинские военные расстреливают пленных из числа Народной милиции ЛНР."Вопрос: где тела? То есть негуманное обращение, в нарушение всех женевских конвенций", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

луганская народная республика

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия