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Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию
Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию - РИА Новости, 19.04.2022
Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию
Российским властям необходимо создать все условия, чтобы студенты и молодые ученые, которые прервали учебу за рубежом из-за санкций, смогли реализовать свои... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:30
2022-04-19T18:30
2022-04-19T18:30
россия
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям необходимо создать все условия, чтобы студенты и молодые ученые, которые прервали учебу за рубежом из-за санкций, смогли реализовать свои способности дома, это касается также беженцев с Украины и из республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию.По его словам, такие студенты могут внести свой вклад в развитие экономики России, социальной сферы, укрепление основ безопасности государства."Это касается, кстати, и тех людей, которые пребывают в нашу страну как беженцы с территории Украины или из республик Донбасса. Вузы, которые принимают таких студентов, должны получить необходимую бюджетную поддержку. Нужно проработать механизмы такой помощи", - подчеркнул Медведев.
https://na.ria.ru/20220331/perevod_studentov-1781051311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий медведев
Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию
Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся из-за рубежа в Россию