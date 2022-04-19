https://ria.ru/20220419/studenty-1784360017.html

Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию

Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию - РИА Новости, 19.04.2022

Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию

Российским властям необходимо создать все условия, чтобы студенты и молодые ученые, которые прервали учебу за рубежом из-за санкций, смогли реализовать свои... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:30

2022-04-19T18:30

2022-04-19T18:30

россия

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям необходимо создать все условия, чтобы студенты и молодые ученые, которые прервали учебу за рубежом из-за санкций, смогли реализовать свои способности дома, это касается также беженцев с Украины и из республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию.По его словам, такие студенты могут внести свой вклад в развитие экономики России, социальной сферы, укрепление основ безопасности государства."Это касается, кстати, и тех людей, которые пребывают в нашу страну как беженцы с территории Украины или из республик Донбасса. Вузы, которые принимают таких студентов, должны получить необходимую бюджетную поддержку. Нужно проработать механизмы такой помощи", - подчеркнул Медведев.

https://na.ria.ru/20220331/perevod_studentov-1781051311.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество, дмитрий медведев