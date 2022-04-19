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Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию - РИА Новости, 19.04.2022
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Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию
Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию - РИА Новости, 19.04.2022
Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию
Российским властям необходимо создать все условия, чтобы студенты и молодые ученые, которые прервали учебу за рубежом из-за санкций, смогли реализовать свои... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:30
2022-04-19T18:30
россия
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям необходимо создать все условия, чтобы студенты и молодые ученые, которые прервали учебу за рубежом из-за санкций, смогли реализовать свои способности дома, это касается также беженцев с Украины и из республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию.По его словам, такие студенты могут внести свой вклад в развитие экономики России, социальной сферы, укрепление основ безопасности государства."Это касается, кстати, и тех людей, которые пребывают в нашу страну как беженцы с территории Украины или из республик Донбасса. Вузы, которые принимают таких студентов, должны получить необходимую бюджетную поддержку. Нужно проработать механизмы такой помощи", - подчеркнул Медведев.
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россия, общество, дмитрий медведев
18:30 19.04.2022
 
Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся в Россию

Медведев призвал создать условия для учебы студентов, вернувшихся из-за рубежа в Россию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям необходимо создать все условия, чтобы студенты и молодые ученые, которые прервали учебу за рубежом из-за санкций, смогли реализовать свои способности дома, это касается также беженцев с Украины и из республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию.
"Сейчас в Россию возвращаются не мало студентов и молодых ученых, которые обучались за рубежом, в силу известных причин. В результате введенных санкций, если речь идет о недружественных для нас странах, они свою учебу прервали. Это, конечно, плохо, это на самом деле никого не радует. Но в любом случае мы должны создать все условия, чтобы они смогли реализовать свои способности в полной мере дома", - сказал Медведев.
По его словам, такие студенты могут внести свой вклад в развитие экономики России, социальной сферы, укрепление основ безопасности государства.
"Это касается, кстати, и тех людей, которые пребывают в нашу страну как беженцы с территории Украины или из республик Донбасса. Вузы, которые принимают таких студентов, должны получить необходимую бюджетную поддержку. Нужно проработать механизмы такой помощи", - подчеркнул Медведев.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарной сессии тематического месяца - Август в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
31 марта, 12:57
Фальков поручил ректорам уделить особое внимание студентам из ЕС и Донбасса
 
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