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Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма

Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма - РИА Новости, 19.04.2022

Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма

Введенные против России меры соответствуют тем, которые применяются к стране, признанной США спонсором терроризма, заявил специальный советник Совета по... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:33

2022-04-19T16:33

2022-04-19T16:33

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Введенные против России меры соответствуют тем, которые применяются к стране, признанной США спонсором терроризма, заявил специальный советник Совета по нацбезопасности при Белом доме Мэтт Миллер.По словам чиновника, вопрос признания той или иной страны решается госдепартаментом США на основе тщательного анализа.По его утверждению, из-за введенных в отношении РФ санкций страна уже стала "изгоем". Чиновник также отметил, что США намерены изучить способы усиления воздействия введенных в отношении РФ санкций.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220419/ekonomika-1784320441.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

сша

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, украина, в мире