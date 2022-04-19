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Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма - РИА Новости, 19.04.2022
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Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма
Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма - РИА Новости, 19.04.2022
Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма
Введенные против России меры соответствуют тем, которые применяются к стране, признанной США спонсором терроризма, заявил специальный советник Совета по... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:33
2022-04-19T16:33
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Введенные против России меры соответствуют тем, которые применяются к стране, признанной США спонсором терроризма, заявил специальный советник Совета по нацбезопасности при Белом доме Мэтт Миллер.По словам чиновника, вопрос признания той или иной страны решается госдепартаментом США на основе тщательного анализа.По его утверждению, из-за введенных в отношении РФ санкций страна уже стала "изгоем". Чиновник также отметил, что США намерены изучить способы усиления воздействия введенных в отношении РФ санкций.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220419/ekonomika-1784320441.html
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россия, сша, украина, в мире
16:33 19.04.2022
 
Белый дом заявил, что применяет к России меры как к спонсору терроризма

Белый дом: меры против России соответствуют применимым к стране-спонсору терроризма

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Введенные против России меры соответствуют тем, которые применяются к стране, признанной США спонсором терроризма, заявил специальный советник Совета по нацбезопасности при Белом доме Мэтт Миллер.
По словам чиновника, вопрос признания той или иной страны решается госдепартаментом США на основе тщательного анализа.
"Но, скажу так, если вы посмотрите на последствия от признания страны спонсором терроризма - экспортный контроль, санкции - это те же меры, которые мы уже применили в отношении России. То есть при том, что эта мера есть в нашем комплексе мер, если вы посмотрите на последствия от признания страны (спонсором терроризма), мы уже ввели эти последствия, и поэтому вы уже видели ущерб их экономике", - заявил Миллер в эфире телеканала CNN.
По его утверждению, из-за введенных в отношении РФ санкций страна уже стала "изгоем". Чиновник также отметил, что США намерены изучить способы усиления воздействия введенных в отношении РФ санкций.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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