https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html

"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника

"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника - РИА Новости, 19.04.2022

"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника

Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стали прохладнее из-за политики президента Джо Байдена, заявил в эфире телеканала Fox News телеведущий РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:26

2022-04-19T17:26

2022-04-19T18:24

в мире

саудовская аравия

сша

ближний восток

джо байден

опек

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стали прохладнее из-за политики президента Джо Байдена, заявил в эфире телеканала Fox News телеведущий Стив Хилтон."Трампу удалось восстановить с ними союз, благодаря чему у нас появилось первое за многие годы мирное соглашение с одной из стран Ближнего Востока. А сейчас саудовцы даже не хотят отвечать на телефонные звонки", — посетовал он.Хилтон также выразил мнение, что Вашингтон "обязан играть ведущую роль в мире", чтобы "не допустить разрухи". Для этого, утверждает телеведущий, нужно "не отчуждать союзников".В начале марта газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных должностных лиц сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались говорить с американским президентом.Издание также указывало, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.Спустя несколько дней тридцать американских сенаторов-демократов написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом к "рекалибровке" отношений с Эр-Риядом, обвинив монархию в отказе от сотрудничества в связи с событиями на Украине и нефтяным кризисом. Они также указали на множество факторов, свидетельствующих о том, что "правительство Саудовской Аравии отвергло сотрудничество с правительством США".Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220413/bayden-1783356085.html

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

саудовская аравия

сша

ближний восток

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, саудовская аравия, сша, ближний восток, джо байден, опек