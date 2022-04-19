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"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника - РИА Новости, 19.04.2022
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"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника
"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника - РИА Новости, 19.04.2022
"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника
Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стали прохладнее из-за политики президента Джо Байдена, заявил в эфире телеканала Fox News телеведущий РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:26
2022-04-19T18:24
в мире
саудовская аравия
сша
ближний восток
джо байден
опек
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стали прохладнее из-за политики президента Джо Байдена, заявил в эфире телеканала Fox News телеведущий Стив Хилтон."Трампу удалось восстановить с ними союз, благодаря чему у нас появилось первое за многие годы мирное соглашение с одной из стран Ближнего Востока. А сейчас саудовцы даже не хотят отвечать на телефонные звонки", — посетовал он.Хилтон также выразил мнение, что Вашингтон "обязан играть ведущую роль в мире", чтобы "не допустить разрухи". Для этого, утверждает телеведущий, нужно "не отчуждать союзников".В начале марта газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных должностных лиц сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались говорить с американским президентом.Издание также указывало, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.Спустя несколько дней тридцать американских сенаторов-демократов написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом к "рекалибровке" отношений с Эр-Риядом, обвинив монархию в отказе от сотрудничества в связи с событиями на Украине и нефтяным кризисом. Они также указали на множество факторов, свидетельствующих о том, что "правительство Саудовской Аравии отвергло сотрудничество с правительством США".Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220413/bayden-1783356085.html
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в мире, саудовская аравия, сша, ближний восток, джо байден, опек
17:26 19.04.2022 (обновлено: 18:24 19.04.2022)
 
"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника

Ведущий Fox News Хилтон: Саудовская Аравия охладела к США из-за президента Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стали прохладнее из-за политики президента Джо Байдена, заявил в эфире телеканала Fox News телеведущий Стив Хилтон.
"Трампу удалось восстановить с ними союз, благодаря чему у нас появилось первое за многие годы мирное соглашение с одной из стран Ближнего Востока. А сейчас саудовцы даже не хотят отвечать на телефонные звонки", — посетовал он.
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Хилтон также выразил мнение, что Вашингтон "обязан играть ведущую роль в мире", чтобы "не допустить разрухи". Для этого, утверждает телеведущий, нужно "не отчуждать союзников".
В начале марта газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных должностных лиц сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались говорить с американским президентом.
Издание также указывало, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.
Спустя несколько дней тридцать американских сенаторов-демократов написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом к "рекалибровке" отношений с Эр-Риядом, обвинив монархию в отказе от сотрудничества в связи с событиями на Украине и нефтяным кризисом. Они также указали на множество факторов, свидетельствующих о том, что "правительство Саудовской Аравии отвергло сотрудничество с правительством США".
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСаудовская АравияСШАБлижний ВостокДжо БайденОПЕК
 
 
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