17:26 19.04.2022 (обновлено: 18:24 19.04.2022)
"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника
Ведущий Fox News Хилтон: Саудовская Аравия охладела к США из-за президента Байдена
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стали прохладнее из-за политики президента Джо Байдена, заявил в эфире телеканала Fox News телеведущий Стив Хилтон.
"Трампу удалось восстановить с ними союз, благодаря чему у нас появилось первое за многие годы мирное соглашение с одной из стран Ближнего Востока. А сейчас саудовцы даже не хотят отвечать на телефонные звонки", — посетовал он.
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Хилтон также выразил мнение, что Вашингтон "обязан играть ведущую роль в мире", чтобы "не допустить разрухи". Для этого, утверждает телеведущий, нужно "не отчуждать союзников".
В начале марта газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных должностных лиц сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались говорить с американским президентом.
Спустя несколько дней тридцать американских сенаторов-демократов написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом к "рекалибровке" отношений с Эр-Риядом, обвинив монархию в отказе от сотрудничества в связи с событиями на Украине и нефтяным кризисом. Они также указали на множество факторов, свидетельствующих о том, что "правительство Саудовской Аравии отвергло сотрудничество с правительством США".
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