https://ria.ru/20220419/soveschanie-1784274349.html
Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли
Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли - РИА Новости, 19.04.2022
Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:38
2022-04-19T12:38
2022-04-19T12:49
экономика
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717569_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c1526095e8701e23b56a2313e4fb8cc9.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает отраслевые совещания. Вы знаете, что у нас было в целом совещание по экономике такое уже традиционное. На этой неделе также президент и правительство позанимаются вопросами металлургии, металлургической отрасли", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что это будет в среду.
https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784126477.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717569_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_92ef9193ffe3fc8da117f974e50a6c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, дмитрий песков
12:38 19.04.2022 (обновлено: 12:49 19.04.2022)
Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли
Песков: Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает отраслевые совещания. Вы знаете, что у нас было в целом совещание по экономике такое уже традиционное. На этой неделе также президент и правительство позанимаются вопросами металлургии, металлургической отрасли", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что это будет в среду.