https://ria.ru/20220419/soveschanie-1784274349.html

Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли

Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли - РИА Новости, 19.04.2022

Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:38

2022-04-19T12:38

2022-04-19T12:49

экономика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает отраслевые совещания. Вы знаете, что у нас было в целом совещание по экономике такое уже традиционное. На этой неделе также президент и правительство позанимаются вопросами металлургии, металлургической отрасли", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что это будет в среду.

https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784126477.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, дмитрий песков