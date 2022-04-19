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Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли
Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли - РИА Новости, 19.04.2022
Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:38
2022-04-19T12:49
экономика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает отраслевые совещания. Вы знаете, что у нас было в целом совещание по экономике такое уже традиционное. На этой неделе также президент и правительство позанимаются вопросами металлургии, металлургической отрасли", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что это будет в среду.
https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784126477.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков
12:38 19.04.2022 (обновлено: 12:49 19.04.2022)
 
Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли

Песков: Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли с участием представителей правительства и бизнеса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает отраслевые совещания. Вы знаете, что у нас было в целом совещание по экономике такое уже традиционное. На этой неделе также президент и правительство позанимаются вопросами металлургии, металлургической отрасли", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что это будет в среду.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:32
Путин попросил доложить правительство и ЦБ о мерах поддержки россиян
 
ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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