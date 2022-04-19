https://ria.ru/20220419/sotskontrakty-1784333953.html
В Воронежской области планируют заключить около 3,5 тысячи соцконтрактов
В Воронежской области планируют заключить около 3,5 тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 19.04.2022
В Воронежской области планируют заключить около 3,5 тысячи соцконтрактов
Почти 3,5 тысячи социальных контрактов, на которые в бюджете региона заложено 425,8 миллиона рублей, планируется заключить в 2022 году в Воронежской области,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:25
2022-04-19T16:25
2022-04-19T16:42
воронежская область
владимир нетесов
воронежская область
воронежская областная дума
общество
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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи социальных контрактов, на которые в бюджете региона заложено 425,8 миллиона рублей, планируется заключить в 2022 году в Воронежской области, сообщает во вторник Воронежская областная дума.Этот вид государственной социальной помощи показал свою высокую эффективность, отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов."В 2022 году в регионе планируется заключить почти 3,5 тысячи социальных контрактов. На эти цели в областном бюджете заложено 425,8 миллиона рублей. Учитывая значимость данной меры поддержки и софинансирование из федерального бюджета, депутаты Воронежской областной думы одобрили продление срока действия регионального закона "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2023 годах" до 31 декабря 2024 года включительно", — рассказал Нетёсов.Социальные контракты как форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работу по заключению социальных контрактов в Воронежской области значительно усилили. В ноябре 2020 года региональным парламентом был принят закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах". С принятием документа увеличены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат. В зависимости от целевого использования, государственная помощь по соцконтракту сегодня может достигать 250 тысяч рублей.С 2021 года финансовая поддержка мероприятий осуществляется, в том числе, за счет средств федерального бюджета в сумме от 325 до 366 миллионов рублей ежегодно и рассчитана до 2024 года включительно. С учетом софинансирования из областного бюджета на оказание соцпомощи в области за четыре года будет выделено более 1,6 миллиарда рублей, что позволит охватить более 13 тысяч малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.В 2021 году в Воронежской области заключено более 3,3 тысячи социальных контрактовс объемом финансирования свыше 382,3 миллиона рублей. Было заключено 784 контракта по направлению "поиск работы", 1253 — по направлению "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", еще 387 — на ведение личного подсобного хозяйства и 879 — на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации."Как показала практика, соцконтракт стал действительно эффективной мерой господдержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума. Задача социального контракта — не просто предоставить материальную помощь, а способствовать появлению постоянного источника дохода", — отметил председатель Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20220111/kapremont-1767377279.html
https://ria.ru/20220203/obrazovanie-1770910870.html
https://ria.ru/20211126/voronezh-1760984820.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума, общество
16:25 19.04.2022 (обновлено: 16:42 19.04.2022)
В Воронежской области планируют заключить около 3,5 тысячи соцконтрактов
В Воронежской области в 2022 году планируют заключить около 3,5 тысячи соцконтрактов
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи социальных контрактов, на которые в бюджете региона заложено 425,8 миллиона рублей, планируется заключить в 2022 году в Воронежской области, сообщает во вторник Воронежская областная дума.
Этот вид государственной социальной помощи показал свою высокую эффективность, отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.
"В 2022 году в регионе планируется заключить почти 3,5 тысячи социальных контрактов. На эти цели в областном бюджете заложено 425,8 миллиона рублей. Учитывая значимость данной меры поддержки и софинансирование из федерального бюджета, депутаты Воронежской областной думы одобрили продление срока действия регионального закона "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2023 годах" до 31 декабря 2024 года включительно", — рассказал Нетёсов.
Социальные контракты как форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работу по заключению социальных контрактов в Воронежской области
значительно усилили. В ноябре 2020 года региональным парламентом был принят закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах". С принятием документа увеличены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат. В зависимости от целевого использования, государственная помощь по соцконтракту сегодня может достигать 250 тысяч рублей.
С 2021 года финансовая поддержка мероприятий осуществляется, в том числе, за счет средств федерального бюджета в сумме от 325 до 366 миллионов рублей ежегодно и рассчитана до 2024 года включительно. С учетом софинансирования из областного бюджета на оказание соцпомощи в области за четыре года будет выделено более 1,6 миллиарда рублей, что позволит охватить более 13 тысяч малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.
В 2021 году в Воронежской области заключено более 3,3 тысячи социальных контрактовс объемом финансирования свыше 382,3 миллиона рублей. Было заключено 784 контракта по направлению "поиск работы", 1253 — по направлению "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", еще 387 — на ведение личного подсобного хозяйства и 879 — на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.
"Как показала практика, соцконтракт стал действительно эффективной мерой господдержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума. Задача социального контракта — не просто предоставить материальную помощь, а способствовать появлению постоянного источника дохода", — отметил председатель Владимир Нетёсов.