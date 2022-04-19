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Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества
Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Армении Никол Пашинян отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:03
2022-04-19T21:51
в мире
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Армении Никол Пашинян отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник совершил официальный визит в РФ, где провел встречу с президентом России."Подтверждена полезность практики двусторонних внешнеполитических консультаций на различных уровнях. Акцентирована востребованность продолжения интенсивного российско-армянского межпарламентского диалога. Отмечен высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, армения, владимир путин, никол пашинян
20:03 19.04.2022 (обновлено: 21:51 19.04.2022)
 
Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества

Президент Путин и премьер Армении Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Армении Никол Пашинян отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник совершил официальный визит в РФ, где провел встречу с президентом России.
"Подтверждена полезность практики двусторонних внешнеполитических консультаций на различных уровнях. Акцентирована востребованность продолжения интенсивного российско-армянского межпарламентского диалога. Отмечен высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения", - говорится в сообщении.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 01:22
Межгосударственные отношения России и Армении
 
В миреРоссияАрменияВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
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