https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784373931.html

Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества

Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян отметили высокий уровень военного сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Армении Никол Пашинян отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:03

2022-04-19T20:03

2022-04-19T21:51

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армения

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Армении Никол Пашинян отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник совершил официальный визит в РФ, где провел встречу с президентом России."Подтверждена полезность практики двусторонних внешнеполитических консультаций на различных уровнях. Акцентирована востребованность продолжения интенсивного российско-армянского межпарламентского диалога. Отмечен высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения", - говорится в сообщении.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, армения, владимир путин, никол пашинян