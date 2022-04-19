https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784365951.html

Россия и Армения подписали документы о сотрудничестве

Россия и Армения подписали документы о сотрудничестве - РИА Новости, 19.04.2022

Россия и Армения подписали документы о сотрудничестве

Документы об армяно-российском сотрудничестве в социальной, энергетической, культурной и ряде других сфер подписаны в рамках стартовавшего во вторник... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:01

2022-04-19T19:01

2022-04-19T19:35

россия

армения

в мире

владимир путин

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Документы об армяно-российском сотрудничестве в социальной, энергетической, культурной и ряде других сфер подписаны в рамках стартовавшего во вторник официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В рамках визита Пашиняна в РФ подписаны меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере между министерством труда и социальных вопросов Армении и министерством труда и социальной защиты РФ, программа сотрудничества на 2022-2023 годы между службой принудительного исполнения министерства юстиции Армении и Федеральной службой судебных приставов РФ", - говорится в сообщении на сайте камбина.Кроме того, отмечается, что различные профильные ведомства подписали комплексную программу армяно-российского сотрудничества в сфере энергетических и неэнергетических проектов, меморандум об интеграции информационных систем в области карантина растений, программу сотрудничества в области культуры на 2022-2025 годы, программу сотрудничества между министерствами юстиции двух стран на 2022-2023 годы.

https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, армения, в мире, владимир путин, никол пашинян