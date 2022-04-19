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Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества
Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества - РИА Новости, 19.04.2022
Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества
Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:36
2022-04-19T14:36
2022-04-19T14:40
липецкая область
липецкая область
россия
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную плату, заявил глава региона Игорь Артамонов.Он провел встречу с руководством работающей в Липецкой области группы компаний "Сюкден" - одним из ведущих производителей сахара в России.На встрече представители компании заявили, что "Сюкден" собирается продолжать деятельность в Липецкой области. Они также отметили, что запасов сахара достаточно, а в этом сезоне урожай свёклы прогнозируется выше прошлогоднего, так как сейчас для этого складываются благоприятные погодные условия.
https://ria.ru/20220414/raskhody-1783517838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, экономика, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную плату, заявил глава региона Игорь Артамонов.
Он провел встречу с руководством работающей в Липецкой области
группы компаний "Сюкден" - одним из ведущих производителей сахара в России
.
На встрече представители компании заявили, что "Сюкден" собирается продолжать деятельность в Липецкой области. Они также отметили, что запасов сахара достаточно, а в этом сезоне урожай свёклы прогнозируется выше прошлогоднего, так как сейчас для этого складываются благоприятные погодные условия.
"Липецкая область – регион с развитым агропромышленным комплексом, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими нашим сельским жителям рабочие места и достойную заработную плату. Мы готовы обсуждать любые вопросы и дальнейшие перспективы нашей совместной работы", – сказал Артамонов.