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Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества - РИА Новости, 19.04.2022
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Липецкая область
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Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества
Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества - РИА Новости, 19.04.2022
Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества
Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:36
2022-04-19T14:40
липецкая область
липецкая область
россия
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную плату, заявил глава региона Игорь Артамонов.Он провел встречу с руководством работающей в Липецкой области группы компаний "Сюкден" - одним из ведущих производителей сахара в России.На встрече представители компании заявили, что "Сюкден" собирается продолжать деятельность в Липецкой области. Они также отметили, что запасов сахара достаточно, а в этом сезоне урожай свёклы прогнозируется выше прошлогоднего, так как сейчас для этого складываются благоприятные погодные условия.
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липецкая область, россия, экономика, игорь артамонов
14:36 19.04.2022 (обновлено: 14:40 19.04.2022)
 

Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную плату, заявил глава региона Игорь Артамонов.
Он провел встречу с руководством работающей в Липецкой области группы компаний "Сюкден" - одним из ведущих производителей сахара в России.
На встрече представители компании заявили, что "Сюкден" собирается продолжать деятельность в Липецкой области. Они также отметили, что запасов сахара достаточно, а в этом сезоне урожай свёклы прогнозируется выше прошлогоднего, так как сейчас для этого складываются благоприятные погодные условия.
"Липецкая область – регион с развитым агропромышленным комплексом, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими нашим сельским жителям рабочие места и достойную заработную плату. Мы готовы обсуждать любые вопросы и дальнейшие перспективы нашей совместной работы", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияЭкономикаИгорь Артамонов
 
 
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