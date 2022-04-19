https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784304879.html

Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества

Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества - РИА Новости, 19.04.2022

Артамонов: Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества

Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:36

2022-04-19T14:36

2022-04-19T14:40

липецкая область

липецкая область

россия

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Липецкая область – регион, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими рабочие места и достойную заработную плату, заявил глава региона Игорь Артамонов.Он провел встречу с руководством работающей в Липецкой области группы компаний "Сюкден" - одним из ведущих производителей сахара в России.На встрече представители компании заявили, что "Сюкден" собирается продолжать деятельность в Липецкой области. Они также отметили, что запасов сахара достаточно, а в этом сезоне урожай свёклы прогнозируется выше прошлогоднего, так как сейчас для этого складываются благоприятные погодные условия.

https://ria.ru/20220414/raskhody-1783517838.html

липецкая область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, экономика, игорь артамонов