https://ria.ru/20220419/soboleznovaniya-1784278632.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-директора СВР Трубникова
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-директора СВР Трубникова - РИА Новости, 19.04.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-директора СВР Трубникова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего директора Службы внешней разведки РФ Вячеслава Трубникова, подчеркнув, что он... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:51
2022-04-19T12:51
2022-04-19T12:51
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего директора Службы внешней разведки РФ Вячеслава Трубникова, подчеркнув, что он подавал пример ответственного и преданного служения Родине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Трубников скончался в понедельник на 78-м году жизни."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Ивановича Трубникова... Он неизменно проявлял стойкость и хладнокровие, добивался успеха в оперативной деятельности и на дипломатической работе, подавал пример ответственного и преданного служения Родине, требовательности к себе и внимательного, бережного отношения к подчиненным", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что Трубников - человек большого личного мужества и высоких моральных качеств. Кроме того он был настоящим офицером и патриотом, профессионалом, обладавшим широким кругозором и поистине энциклопедическими знаниями."Скорблю вместе с вами", - говорится в телеграмме.Вячеслав Трубников в 1967 году был принят на службу во внешнюю разведку. В 1971–1977 и в 1984–1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеш. В 1990 году возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В январе 1992 года назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки РФ. C января 1996 года по май 2000 года - директор СВР.В июне 2000 года Трубников был назначен на должность первого заместителя министра иностранных дел РФ и специальным представителем (в ранге федерального министра) президента РФ в странах СНГ. В 2004–2009 годах - посол России в Индии.Трубников стал первым директором СВР, удостоенным звания Героя России (1999).
https://ria.ru/20220418/svr-1784144543.html
https://ria.ru/20220418/trubnikov-1784167691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, политика
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-директора СВР Трубникова
Путин: Вячеслав Трубников подавал пример ответственного и преданного служения Родине
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего директора Службы внешней разведки РФ Вячеслава Трубникова, подчеркнув, что он подавал пример ответственного и преданного служения Родине, соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
Трубников скончался в понедельник на 78-м году жизни.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Ивановича Трубникова... Он неизменно проявлял стойкость и хладнокровие, добивался успеха в оперативной деятельности и на дипломатической работе, подавал пример ответственного и преданного служения Родине, требовательности к себе и внимательного, бережного отношения к подчиненным", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Трубников - человек большого личного мужества и высоких моральных качеств. Кроме того он был настоящим офицером и патриотом, профессионалом, обладавшим широким кругозором и поистине энциклопедическими знаниями.
"Скорблю вместе с вами", - говорится в телеграмме.
Вячеслав Трубников в 1967 году был принят на службу во внешнюю разведку. В 1971–1977 и в 1984–1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии
и Бангладеш
. В 1990 году возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В январе 1992 года назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки РФ
. C января 1996 года по май 2000 года - директор СВР
.
В июне 2000 года Трубников был назначен на должность первого заместителя министра иностранных дел РФ и специальным представителем (в ранге федерального министра) президента РФ в странах СНГ
. В 2004–2009 годах - посол России в Индии.
Трубников стал первым директором СВР, удостоенным звания Героя России (1999).