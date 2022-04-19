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Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области

Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2022

Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области

Военные инженеры Росгвардии обезвредили 50 неразорвавшихся снарядов в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:36

2022-04-19T15:36

2022-04-19T15:37

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Военные инженеры Росгвардии обезвредили 50 неразорвавшихся снарядов в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."В Харьковской области специалисты инженерных подразделений Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи совместно с подразделениями Минобороны России, в ходе специальной военной операции обнаружили 2 схрона с боеприпасами и запасом продовольствия, 15 самодельных взрывных устройств, обезвредили 20 неразорвавшихся снарядов, 15 мин, обнаруженных в результате обстрела националистами и подразделениями ВСУ", - говорится в релизе.В ведомстве рассказали, что росгвардейцы по обращениям горожан совершили более 30 выездов для обследования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Сообщается, что один из снарядов нашли во дворе многоэтажки города Изюм. Это был снаряд реактивной системы залпового огня "Ураган", выпущенный накануне боевиками терробороны Украины."В связи с тем, что боевая часть боеприпаса находилась глубоко под землей, эвакуировать снаряд было небезопасно. Росгвардейцы предупредили администрацию города о начале работ по разминированию, после чего приступили к эвакуации более 160 гражданских лиц и 20 детей в безопасное место", - добавили в ведомстве.После эвакуации росгвардейцы уничтожили снаряд накладным зарядом, а затем привели в порядок придомовую территорию, восстановили детскую площадку, где установили гимнастические тренажеры, качели, а также песочницу и горку для малышей.

https://ria.ru/20220411/rosgvardiya-1782938598.html

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784061390.html

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Ольга Маркова

харьковская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире