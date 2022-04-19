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Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/snaryady-1784318117.html
Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области
Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2022
Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области
Военные инженеры Росгвардии обезвредили 50 неразорвавшихся снарядов в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:36
2022-04-19T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
украина
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Военные инженеры Росгвардии обезвредили 50 неразорвавшихся снарядов в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."В Харьковской области специалисты инженерных подразделений Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи совместно с подразделениями Минобороны России, в ходе специальной военной операции обнаружили 2 схрона с боеприпасами и запасом продовольствия, 15 самодельных взрывных устройств, обезвредили 20 неразорвавшихся снарядов, 15 мин, обнаруженных в результате обстрела националистами и подразделениями ВСУ", - говорится в релизе.В ведомстве рассказали, что росгвардейцы по обращениям горожан совершили более 30 выездов для обследования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Сообщается, что один из снарядов нашли во дворе многоэтажки города Изюм. Это был снаряд реактивной системы залпового огня "Ураган", выпущенный накануне боевиками терробороны Украины."В связи с тем, что боевая часть боеприпаса находилась глубоко под землей, эвакуировать снаряд было небезопасно. Росгвардейцы предупредили администрацию города о начале работ по разминированию, после чего приступили к эвакуации более 160 гражданских лиц и 20 детей в безопасное место", - добавили в ведомстве.После эвакуации росгвардейцы уничтожили снаряд накладным зарядом, а затем привели в порядок придомовую территорию, восстановили детскую площадку, где установили гимнастические тренажеры, качели, а также песочницу и горку для малышей.
https://ria.ru/20220411/rosgvardiya-1782938598.html
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784061390.html
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харьковская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире
15:36 19.04.2022 (обновлено: 15:37 19.04.2022)
 
Росгвардия обезвредила 50 неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области

Военные инженеры Росгвардии обезвредили 50 неразорвавшихся снарядов в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Военные инженеры Росгвардии обезвредили 50 неразорвавшихся снарядов в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
Харьковской области специалисты инженерных подразделений Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи совместно с подразделениями Минобороны России, в ходе специальной военной операции обнаружили 2 схрона с боеприпасами и запасом продовольствия, 15 самодельных взрывных устройств, обезвредили 20 неразорвавшихся снарядов, 15 мин, обнаруженных в результате обстрела националистами и подразделениями ВСУ", - говорится в релизе.
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11 апреля, 16:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Спецназовцы Росгвардии обезвредили схрон тротила в Харьковской области
В ведомстве рассказали, что росгвардейцы по обращениям горожан совершили более 30 выездов для обследования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Сообщается, что один из снарядов нашли во дворе многоэтажки города Изюм. Это был снаряд реактивной системы залпового огня "Ураган", выпущенный накануне боевиками терробороны Украины.
"В связи с тем, что боевая часть боеприпаса находилась глубоко под землей, эвакуировать снаряд было небезопасно. Росгвардейцы предупредили администрацию города о начале работ по разминированию, после чего приступили к эвакуации более 160 гражданских лиц и 20 детей в безопасное место", - добавили в ведомстве.
После эвакуации росгвардейцы уничтожили снаряд накладным зарядом, а затем привели в порядок придомовую территорию, восстановили детскую площадку, где установили гимнастические тренажеры, качели, а также песочницу и горку для малышей.
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 12:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардия рассказала о работе спецназа на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковская областьУкраинаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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