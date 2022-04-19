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Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете - РИА Новости, 19.04.2022
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Наука
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Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете
Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете - РИА Новости, 19.04.2022
Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете
Исследователи СибГМУ изучили влияние сахарного диабета на когнитивные функции мозга с помощью МРТ. По их словам, методика показала свою эффективность и уже... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:00
2022-04-19T03:00
наука
навигатор абитуриента
сибирский государственный медицинский университет
университетская наука
томск
россия
здоровье
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исследователи СибГМУ изучили влияние сахарного диабета на когнитивные функции мозга с помощью МРТ. По их словам, методика показала свою эффективность и уже сегодня может внедряться в клиническую практику. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology.Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) применили для своих исследований "трактографию" — неинвазивный метод исследования нервных путей в головном мозге с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). По их мнению, этот метод поможет медикам получать наглядную картину состояния различных областей мозга пациентов и своевременно отслеживать происходящие в них изменения.Исследователи установили, что с помощью трактографии можно эффективно наблюдать изменения, которые происходят у больных сахарным диабетом разных типов при прогрессировании заболевания, и этот метод уже сегодня доступен для внедрения в широкую медицинскую практику.Ученые отмечают, что аналогов предложенному методу в настоящее время нет: прижизненно оценить тонкую архитектуру мозга другими методами невозможно. При этом диагностика с помощью трактографии не требует больших затрат, для ее проведения требуется только аппарат МРТ.Авторы исследования разработали нейросетевую модель прогнозирования когнитивных нарушений при сахарном диабете, которая сейчас проходит апробацию. Дальнейшее внедрение разработки в общеклиническую практику, по мнению авторов, открывает перспективы объективной диагностики когнитивных нарушений не только при сахарном диабете, но и при других метаболических заболеваниях.
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навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет, университетская наука, томск, россия, здоровье
03:00 19.04.2022
 

Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете

© Pixabay / Steve BuissinneГлюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Pixabay / Steve Buissinne
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исследователи СибГМУ изучили влияние сахарного диабета на когнитивные функции мозга с помощью МРТ. По их словам, методика показала свою эффективность и уже сегодня может внедряться в клиническую практику. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology.
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) применили для своих исследований "трактографию" — неинвазивный метод исследования нервных путей в головном мозге с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). По их мнению, этот метод поможет медикам получать наглядную картину состояния различных областей мозга пациентов и своевременно отслеживать происходящие в них изменения.
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Исследователи установили, что с помощью трактографии можно эффективно наблюдать изменения, которые происходят у больных сахарным диабетом разных типов при прогрессировании заболевания, и этот метод уже сегодня доступен для внедрения в широкую медицинскую практику.

"Нам удалось оценить фундаментальные механизмы изменения белого вещества головного мозга при сахарном диабете и их роль в формировании когнитивных нарушений. Мы установили, что изменение содержания сахара и холестерина влияет на целостность проводящих путей головного мозга, причем ухудшающим обстоятельством при сахарном диабете 1 типа служит наличие осложнений, а при сахарном диабете 2 типа — возраст пациента", — рассказала профессор, руководитель Центра клинических исследований СибГМУ Юлия Самойлова.

Ученые отмечают, что аналогов предложенному методу в настоящее время нет: прижизненно оценить тонкую архитектуру мозга другими методами невозможно. При этом диагностика с помощью трактографии не требует больших затрат, для ее проведения требуется только аппарат МРТ.
Авторы исследования разработали нейросетевую модель прогнозирования когнитивных нарушений при сахарном диабете, которая сейчас проходит апробацию. Дальнейшее внедрение разработки в общеклиническую практику, по мнению авторов, открывает перспективы объективной диагностики когнитивных нарушений не только при сахарном диабете, но и при других метаболических заболеваниях.
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