https://ria.ru/20220419/sibgmu-1784129515.html

Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете

Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете - РИА Новости, 19.04.2022

Ученые определили, как изменяется работа мозга при сахарном диабете

Исследователи СибГМУ изучили влияние сахарного диабета на когнитивные функции мозга с помощью МРТ. По их словам, методика показала свою эффективность и уже... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:00

2022-04-19T03:00

2022-04-19T03:00

наука

навигатор абитуриента

сибирский государственный медицинский университет

университетская наука

томск

россия

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7369105c482a2efb88c8f85a4c6e25cf.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исследователи СибГМУ изучили влияние сахарного диабета на когнитивные функции мозга с помощью МРТ. По их словам, методика показала свою эффективность и уже сегодня может внедряться в клиническую практику. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology.Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) применили для своих исследований "трактографию" — неинвазивный метод исследования нервных путей в головном мозге с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). По их мнению, этот метод поможет медикам получать наглядную картину состояния различных областей мозга пациентов и своевременно отслеживать происходящие в них изменения.Исследователи установили, что с помощью трактографии можно эффективно наблюдать изменения, которые происходят у больных сахарным диабетом разных типов при прогрессировании заболевания, и этот метод уже сегодня доступен для внедрения в широкую медицинскую практику.Ученые отмечают, что аналогов предложенному методу в настоящее время нет: прижизненно оценить тонкую архитектуру мозга другими методами невозможно. При этом диагностика с помощью трактографии не требует больших затрат, для ее проведения требуется только аппарат МРТ.Авторы исследования разработали нейросетевую модель прогнозирования когнитивных нарушений при сахарном диабете, которая сейчас проходит апробацию. Дальнейшее внедрение разработки в общеклиническую практику, по мнению авторов, открывает перспективы объективной диагностики когнитивных нарушений не только при сахарном диабете, но и при других метаболических заболеваниях.

https://ria.ru/20220402/diabet-1781408594.html

https://ria.ru/20211213/mozg-1763182516.html

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет, университетская наука, томск, россия, здоровье