https://ria.ru/20220419/sberezheniya-1784256299.html

Немцы не могут спать по ночам. При чем тут Россия

Немцы "не могут спать по ночам" из-за последствий санкций против России - РИА Новости, 19.04.2022

Немцы не могут спать по ночам. При чем тут Россия

Высокие темпы инфляции вынуждают немцев тратить сбережения, сообщает интернет-портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос института Ipsos. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:36

2022-04-19T11:36

2022-04-19T13:24

в мире

германия

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/39/1501873908_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3281d56d51fd4d3231ea76409e630137.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Высокие темпы инфляции вынуждают немцев тратить сбережения, сообщает интернет-портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос института Ipsos.Так, около 22 процентов граждан стали откладывать меньше или вообще прекратили делать накопления. При этом почти десять процентов респондентов из-за резкого роста цен начали тратить отложенные средства.Сильнее всех пострадали люди в возрасте от 25 до 34 лет — у них есть собственное жилье, но зарабатывают они меньше немцев старшего поколения. Отмечается, что представители этой возрастной группы не только меньше откладывают, но и стали брать больше кредитов, а также реже расплачиваться по уже имеющимся.В марте в Германии зафиксировали рекордный с 1981 года рост цен, в частности на электроэнергию. В результате 86 процентов участников опроса сообщили о среднем или значительном повышении расходов на жилье.Кроме того, каждый третий респондент для экономии пытается реже смотреть телевизор и использовать бытовую технику. Уменьшили мощность обогревателей 44 процента опрошенных, а около трех процентов полностью их отключили.Опрос также показал, что 84 процента респондентов стали чаще приобретать товары по акции или покупать продукты от более дешевых производителей.В это же время 43 процента граждан заявили об ухудшении их финансового положения, 47 процентов беспокоятся за будущее, а 20 процентов не могут из-за этого спать по ночам.Германия и другие западные страны столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции против России в ответ на специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.По оценкам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от поставок российского газа.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html

https://ria.ru/20220417/embargo-1783944610.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, украина, россия