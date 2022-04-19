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Немцы "не могут спать по ночам" из-за последствий санкций против России - РИА Новости, 19.04.2022
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Немцы не могут спать по ночам. При чем тут Россия
Немцы "не могут спать по ночам" из-за последствий санкций против России - РИА Новости, 19.04.2022
Немцы не могут спать по ночам. При чем тут Россия
Высокие темпы инфляции вынуждают немцев тратить сбережения, сообщает интернет-портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос института Ipsos. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:36
2022-04-19T13:24
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Высокие темпы инфляции вынуждают немцев тратить сбережения, сообщает интернет-портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос института Ipsos.Так, около 22 процентов граждан стали откладывать меньше или вообще прекратили делать накопления. При этом почти десять процентов респондентов из-за резкого роста цен начали тратить отложенные средства.Сильнее всех пострадали люди в возрасте от 25 до 34 лет — у них есть собственное жилье, но зарабатывают они меньше немцев старшего поколения. Отмечается, что представители этой возрастной группы не только меньше откладывают, но и стали брать больше кредитов, а также реже расплачиваться по уже имеющимся.В марте в Германии зафиксировали рекордный с 1981 года рост цен, в частности на электроэнергию. В результате 86 процентов участников опроса сообщили о среднем или значительном повышении расходов на жилье.Кроме того, каждый третий респондент для экономии пытается реже смотреть телевизор и использовать бытовую технику. Уменьшили мощность обогревателей 44 процента опрошенных, а около трех процентов полностью их отключили.Опрос также показал, что 84 процента респондентов стали чаще приобретать товары по акции или покупать продукты от более дешевых производителей.В это же время 43 процента граждан заявили об ухудшении их финансового положения, 47 процентов беспокоятся за будущее, а 20 процентов не могут из-за этого спать по ночам.Германия и другие западные страны столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции против России в ответ на специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.По оценкам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от поставок российского газа.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html
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в мире, германия, украина, россия
11:36 19.04.2022 (обновлено: 13:24 19.04.2022)
 
Немцы "не могут спать по ночам" из-за последствий санкций против России

DWN: около 22 процентов немцев прекратили откладывать сбережения из-за резкого роста цен

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Мюнхена
На одной из улиц Мюнхена - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На одной из улиц Мюнхена. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Высокие темпы инфляции вынуждают немцев тратить сбережения, сообщает интернет-портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос института Ipsos.
Так, около 22 процентов граждан стали откладывать меньше или вообще прекратили делать накопления. При этом почти десять процентов респондентов из-за резкого роста цен начали тратить отложенные средства.
Сильнее всех пострадали люди в возрасте от 25 до 34 лет — у них есть собственное жилье, но зарабатывают они меньше немцев старшего поколения. Отмечается, что представители этой возрастной группы не только меньше откладывают, но и стали брать больше кредитов, а также реже расплачиваться по уже имеющимся.
В марте в Германии зафиксировали рекордный с 1981 года рост цен, в частности на электроэнергию. В результате 86 процентов участников опроса сообщили о среднем или значительном повышении расходов на жилье.
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Кроме того, каждый третий респондент для экономии пытается реже смотреть телевизор и использовать бытовую технику. Уменьшили мощность обогревателей 44 процента опрошенных, а около трех процентов полностью их отключили.
Опрос также показал, что 84 процента респондентов стали чаще приобретать товары по акции или покупать продукты от более дешевых производителей.
В это же время 43 процента граждан заявили об ухудшении их финансового положения, 47 процентов беспокоятся за будущее, а 20 процентов не могут из-за этого спать по ночам.
Германия и другие западные страны столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции против России в ответ на специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
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По оценкам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от поставок российского газа.
 
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