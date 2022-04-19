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Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский - РИА Новости, 19.04.2022
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Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский
Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский - РИА Новости, 19.04.2022
Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский
Экономика России успешно справляется с санкционным прессингом, который ввели страны Запада, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:58
2022-04-19T23:58
россия
украина
в мире
санкции в отношении россии
дмитрий полянский
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Экономика России успешно справляется с санкционным прессингом, который ввели страны Запада, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, дмитрий полянский
23:58 19.04.2022
 
Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский

Дипломат Полянский: российская экономика успешно справляется с санкционным прессингом

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Экономика России успешно справляется с санкционным прессингом, который ввели страны Запада, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Российская экономика, как известно, с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров", - сказал Полянский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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