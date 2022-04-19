https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784395372.html

Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский

Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский - РИА Новости, 19.04.2022

Экономика России справляется с санкционным прессингом, заявил Полянский

Экономика России успешно справляется с санкционным прессингом, который ввели страны Запада, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:58

2022-04-19T23:58

2022-04-19T23:58

россия

украина

в мире

санкции в отношении россии

дмитрий полянский

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ООН, 19 апр – РИА Новости. Экономика России успешно справляется с санкционным прессингом, который ввели страны Запада, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, дмитрий полянский