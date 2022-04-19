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США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе - РИА Новости, 19.04.2022
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США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе
США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе - РИА Новости, 19.04.2022
США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе
США могут ввести новый пакет санкций против России уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:46
2022-04-19T21:10
в мире
россия
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. США могут ввести новый пакет санкций против России уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Они могут последовать", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.По ее словам, сейчас этот вопрос обсуждается.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом западные страны столкнулись с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.
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в мире, россия, сша, санкции в отношении россии
20:46 19.04.2022 (обновлено: 21:10 19.04.2022)
 
США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе

Псаки: США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. США могут ввести новый пакет санкций против России уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Они могут последовать", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
По ее словам, сейчас этот вопрос обсуждается.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом западные страны столкнулись с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.
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