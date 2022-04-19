https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784379413.html

США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе

США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе - РИА Новости, 19.04.2022

США могут ввести новые санкции против России уже на этой неделе

США могут ввести новый пакет санкций против России уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:46

2022-04-19T20:46

2022-04-19T21:10

в мире

россия

сша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. США могут ввести новый пакет санкций против России уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Они могут последовать", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.По ее словам, сейчас этот вопрос обсуждается.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом западные страны столкнулись с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220419/embargo-1784210823.html

https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, санкции в отношении россии