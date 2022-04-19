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Кировские власти рассказали о мерах развития региона в условиях санкций - РИА Новости, 19.04.2022
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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784352836.html
Кировские власти рассказали о мерах развития региона в условиях санкций
Кировские власти рассказали о мерах развития региона в условиях санкций - РИА Новости, 19.04.2022
Кировские власти рассказали о мерах развития региона в условиях санкций
Власти Кировской области представили выработанные меры по развитию региона в условиях санкционного давления на совещании, которое провел полномочный... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:56
2022-04-19T17:56
кировская область
экономика
кировская область
россия
санкции в отношении россии
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Власти Кировской области представили выработанные меры по развитию региона в условиях санкционного давления на совещании, которое провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что для анализа ситуации и выработки действенных мер в регионе в ежедневном режиме, начиная с 28 февраля, работает межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики. Результаты работы нашли отражение в Плане первоочередных действий, который был утвержден 11 апреля.Так, введен мораторий на проверки бизнеса, продлены сроки действия лицензий и иных разрешительных документов, расширены меры поддержки предприятиям реального сектора экономики через финансовые механизмы Фонда промышленности Кировской области и Центра "Мой бизнес"."Центр "Мой бизнес" представляет льготные кредитные ресурсы под ставку от 3%. Заемщики, как и в банковской сфере, могут реструктуризировать действующие кредиты. Для малого и среднего предпринимательства в Центре сохраняется льготное кредитование: микрозаймы до 5 миллионов рублей по ставкам от 2% до 10% годовых на срок до 24 месяцев. Особой популярностью пользуется специальный заемный продукт "Антикризис" до 1 миллиона рублей по ставке 7% годовых", - говорится в сообщении.Кроме того, ведется работа с федеральным центром по включению предприятий области в федеральный перечень системообразующих организаций. Это позволит предприятиям получить доступ к федеральным мерам поддержки. Регион готов освободить от уплаты налога на имущество частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в Кировской области. В целом на реализацию мероприятий антикризисного плана направят более 1 миллиарда рублей.Основным инструментом поддержки промышленных предприятий региона является региональный фонд развития промышленности Кировской области (ФРП), предоставляющий льготные займы на реализацию инвестиционных проектов. В 2022 году планируется выдача льготных займов с общим бюджетом проектов более 4,5 миллиарда рублей. Уже сейчас региону выделено финансирование на докапитализацию регионального ФРП в объеме 79,6 миллиона рублей.В работе социального блока основной упор делается на проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы, предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта, индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Кроме того, предусмотрены превентивные меры поддержки занятости для граждан, находящихся под риском увольнения, и оплачиваемые общественные работы для тех, кто уже потерял рабочее место. Отдельное внимание уделено содействию занятости молодёжи."Взвешенные решения, которые мы принимали в пандемийные 2020 и 2021 годы, помогли нам укрепить финансовую систему региона и обеспечить все социальные гарантии и работоспособность всех систем, за которые мы несем ответственность. И в текущей ситуации мы также должны принимать продуманные решения. Региональный План первоочередных действий по обеспечению развития экономики – это живой документ, который будет дополняться или актуализироваться по мере изменения ситуации", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
https://ria.ru/20220322/kirov-1779487911.html
https://ria.ru/20220406/apteki-1782033026.html
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экономика, кировская область, россия, санкции в отношении россии, игорь васильев
17:56 19.04.2022
 
Кировские власти рассказали о мерах развития региона в условиях санкций

Кировские власти рассказали о мерах развития региона в условиях санкций

© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Власти Кировской области представили выработанные меры по развитию региона в условиях санкционного давления на совещании, которое провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что для анализа ситуации и выработки действенных мер в регионе в ежедневном режиме, начиная с 28 февраля, работает межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики. Результаты работы нашли отражение в Плане первоочередных действий, который был утвержден 11 апреля.
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22 марта, 17:00Кировская область
Предприятия АПК Кировской области получают средства господдержки
Так, введен мораторий на проверки бизнеса, продлены сроки действия лицензий и иных разрешительных документов, расширены меры поддержки предприятиям реального сектора экономики через финансовые механизмы Фонда промышленности Кировской области и Центра "Мой бизнес".
"Центр "Мой бизнес" представляет льготные кредитные ресурсы под ставку от 3%. Заемщики, как и в банковской сфере, могут реструктуризировать действующие кредиты. Для малого и среднего предпринимательства в Центре сохраняется льготное кредитование: микрозаймы до 5 миллионов рублей по ставкам от 2% до 10% годовых на срок до 24 месяцев. Особой популярностью пользуется специальный заемный продукт "Антикризис" до 1 миллиона рублей по ставке 7% годовых", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведется работа с федеральным центром по включению предприятий области в федеральный перечень системообразующих организаций. Это позволит предприятиям получить доступ к федеральным мерам поддержки. Регион готов освободить от уплаты налога на имущество частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в Кировской области. В целом на реализацию мероприятий антикризисного плана направят более 1 миллиарда рублей.
"Особое внимание уделяется импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков материалов, сырья и комплектующих. Активно ведется работа над организацией внутрирегиональной кооперации, развитием межрегиональной кооперации с предприятиями Свердловской, Омской областей, Карелией. Разработан план международных мероприятий с учетом продвижения товаров и услуг на рынки Латинской Америки, стран Африки, Азии и Ближнего Востока", — подчеркивается в сообщении.
Основным инструментом поддержки промышленных предприятий региона является региональный фонд развития промышленности Кировской области (ФРП), предоставляющий льготные займы на реализацию инвестиционных проектов. В 2022 году планируется выдача льготных займов с общим бюджетом проектов более 4,5 миллиарда рублей. Уже сейчас региону выделено финансирование на докапитализацию регионального ФРП в объеме 79,6 миллиона рублей.
В работе социального блока основной упор делается на проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы, предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта, индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Кроме того, предусмотрены превентивные меры поддержки занятости для граждан, находящихся под риском увольнения, и оплачиваемые общественные работы для тех, кто уже потерял рабочее место. Отдельное внимание уделено содействию занятости молодёжи.
"Взвешенные решения, которые мы принимали в пандемийные 2020 и 2021 годы, помогли нам укрепить финансовую систему региона и обеспечить все социальные гарантии и работоспособность всех систем, за которые мы несем ответственность. И в текущей ситуации мы также должны принимать продуманные решения. Региональный План первоочередных действий по обеспечению развития экономики – это живой документ, который будет дополняться или актуализироваться по мере изменения ситуации", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
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Кировская областьЭкономикаКировская областьРоссияСанкции в отношении РоссииИгорь Васильев
 
 
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