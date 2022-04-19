https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784207410.html

Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России

Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России - РИА Новости, 19.04.2022

Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России

Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу во вторник. Соответствующее решение было... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T00:11

2022-04-19T00:11

2022-04-19T11:25

в мире

санкции в отношении россии

япония

россия

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ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу во вторник. Соответствующее решение было принято правительством Японии.В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (118 миллионов долларов). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России.Основные статьи импорта, подпадающие под запрет, это шпон — по итогам прошлого года его было ввезено на сумму 8,48 миллиарда иен (около 67 миллионов долларов), сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен (один миллион долларов), детали двигателей для кораблей и самолетов — 5,26 миллиарда иен (41,5 миллиона долларов), автомобилей и мотоциклов — по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по одному миллиону долларов), пива на сумму около 11,8 миллиона иен (93 тысячи долларов) и водки на 37,3 миллиона иен (294 тысячи долларов) и другие.При этом импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля.Импорт в Японию из России, по данным министерства финансов, за прошлый год составил 1,55 триллиона иен (12,2 миллиарда долларов). Таким образом, доля запрещенного импорта составляет всего 1,1%. Однако эти суммы не учитывают ущерб, который наносится санкциями отдельным отраслям экономики.Так, по данным Mizuho Information & Research Institute, Inc., зависимость от российского шпона на японском рынке составляет около 60%, а щепы для производства бумаги — 4%.В санкционный список не вошел запрет на рыбу и морепродукты — их доля в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии, запрет на эти виды товаров нанес бы серьезный удар по общепиту и перерабатывающим предприятиям Японии.Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля.Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, включая девять крупнейших банков.Япония ввела также персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, заместителя руководителя администрации президента России и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и других.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/sanktsii-1784195058.html

https://ria.ru/20220418/kitay-1784149226.html

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html

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в мире, санкции в отношении россии, япония, россия