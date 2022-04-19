Рейтинг@Mail.ru
Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784207410.html
Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России
Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России - РИА Новости, 19.04.2022
Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России
Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу во вторник. Соответствующее решение было... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T00:11
2022-04-19T11:25
в мире
санкции в отношении россии
япония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу во вторник. Соответствующее решение было принято правительством Японии.В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (118 миллионов долларов). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России.Основные статьи импорта, подпадающие под запрет, это шпон — по итогам прошлого года его было ввезено на сумму 8,48 миллиарда иен (около 67 миллионов долларов), сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен (один миллион долларов), детали двигателей для кораблей и самолетов — 5,26 миллиарда иен (41,5 миллиона долларов), автомобилей и мотоциклов — по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по одному миллиону долларов), пива на сумму около 11,8 миллиона иен (93 тысячи долларов) и водки на 37,3 миллиона иен (294 тысячи долларов) и другие.При этом импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля.Импорт в Японию из России, по данным министерства финансов, за прошлый год составил 1,55 триллиона иен (12,2 миллиарда долларов). Таким образом, доля запрещенного импорта составляет всего 1,1%. Однако эти суммы не учитывают ущерб, который наносится санкциями отдельным отраслям экономики.Так, по данным Mizuho Information &amp; Research Institute, Inc., зависимость от российского шпона на японском рынке составляет около 60%, а щепы для производства бумаги — 4%.В санкционный список не вошел запрет на рыбу и морепродукты — их доля в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии, запрет на эти виды товаров нанес бы серьезный удар по общепиту и перерабатывающим предприятиям Японии.Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля.Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, включая девять крупнейших банков.Япония ввела также персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, заместителя руководителя администрации президента России и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и других.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/sanktsii-1784195058.html
https://ria.ru/20220418/kitay-1784149226.html
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, япония, россия
00:11 19.04.2022 (обновлено: 11:25 19.04.2022)
 
Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России

Новый пакет санкций Японии против России вступает в силу во вторник

© AP Photo / Jae C. HongТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу во вторник. Соответствующее решение было принято правительством Японии.
В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (118 миллионов долларов). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 21:25В мире
В Минфине США назвали следующую цель антироссийских санкций
Основные статьи импорта, подпадающие под запрет, это шпон — по итогам прошлого года его было ввезено на сумму 8,48 миллиарда иен (около 67 миллионов долларов), сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен (один миллион долларов), детали двигателей для кораблей и самолетов — 5,26 миллиарда иен (41,5 миллиона долларов), автомобилей и мотоциклов — по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по одному миллиону долларов), пива на сумму около 11,8 миллиона иен (93 тысячи долларов) и водки на 37,3 миллиона иен (294 тысячи долларов) и другие.
При этом импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля.
Импорт в Японию из России, по данным министерства финансов, за прошлый год составил 1,55 триллиона иен (12,2 миллиарда долларов). Таким образом, доля запрещенного импорта составляет всего 1,1%. Однако эти суммы не учитывают ущерб, который наносится санкциями отдельным отраслям экономики.
Так, по данным Mizuho Information & Research Institute, Inc., зависимость от российского шпона на японском рынке составляет около 60%, а щепы для производства бумаги — 4%.
Мужчина в защитной маске стоит перед электронным табло с ценами на бирже, Токио - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 16:51
В Китае высказались о безумных санкциях США и угрозах в адрес России
В санкционный список не вошел запрет на рыбу и морепродукты — их доля в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии, запрет на эти виды товаров нанес бы серьезный удар по общепиту и перерабатывающим предприятиям Японии.
Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля.
Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, включая девять крупнейших банков.
Япония ввела также персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, заместителя руководителя администрации президента России и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и других.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 12:52
В Кремле рассказали о подготовке ответных мер на санкции Запада
 
В миреСанкции в отношении РоссииЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала