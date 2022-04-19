https://ria.ru/20220419/sammit-1784276115.html

Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией

Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией - РИА Новости, 19.04.2022

Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией

Президент РФ Владимир Путин пока не получал приглашения участвовать в глобальном саммите по ситуации с пандемией, который пройдет в видеоформате, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:43

2022-04-19T12:43

2022-04-19T12:47

россия

дмитрий песков

владимир путин

коронавирус covid-19

сша

джо байден

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не получал приглашения участвовать в глобальном саммите по ситуации с пандемией, который пройдет в видеоформате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне Белый дом сообщил, что планируется проведение Международного саммита по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Предполагается, что он пройдет в формате видеоконференции 12 мая. Первый такой саммит президент США Джо Байден провел 22 сентября 2021 года, тогда он выступил с инициативой выйти на уровень вакцинации от коронавируса в 70% населения мира в течение года."Не располагаю этой информацией, проверим. Единственное, что могу сказать: на уровне президента не было никаких приглашений", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит.

https://ria.ru/20220418/yellen-1784203011.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус covid-19, сша, джо байден