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Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией
Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией - РИА Новости, 19.04.2022
Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией
Президент РФ Владимир Путин пока не получал приглашения участвовать в глобальном саммите по ситуации с пандемией, который пройдет в видеоформате, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:43
2022-04-19T12:47
россия
дмитрий песков
владимир путин
коронавирус covid-19
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не получал приглашения участвовать в глобальном саммите по ситуации с пандемией, который пройдет в видеоформате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне Белый дом сообщил, что планируется проведение Международного саммита по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Предполагается, что он пройдет в формате видеоконференции 12 мая. Первый такой саммит президент США Джо Байден провел 22 сентября 2021 года, тогда он выступил с инициативой выйти на уровень вакцинации от коронавируса в 70% населения мира в течение года."Не располагаю этой информацией, проверим. Единственное, что могу сказать: на уровне президента не было никаких приглашений", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус covid-19, сша, джо байден
12:43 19.04.2022 (обновлено: 12:47 19.04.2022)
 
Путин не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией

Песков: Путин пока не получал приглашения участвовать в саммите по ситуации с пандемией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не получал приглашения участвовать в глобальном саммите по ситуации с пандемией, который пройдет в видеоформате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Белый дом сообщил, что планируется проведение Международного саммита по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Предполагается, что он пройдет в формате видеоконференции 12 мая. Первый такой саммит президент США Джо Байден провел 22 сентября 2021 года, тогда он выступил с инициативой выйти на уровень вакцинации от коронавируса в 70% населения мира в течение года.
"Не располагаю этой информацией, проверим. Единственное, что могу сказать: на уровне президента не было никаких приглашений", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит.
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 23:19
Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКоронавирус COVID-19СШАДжо Байден
 
 
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