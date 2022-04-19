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Курс рубля растет, несмотря на сильное падение российского рынка акций - РИА Новости, 19.04.2022
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Курс рубля растет, несмотря на сильное падение российского рынка акций
Курс рубля растет, несмотря на сильное падение российского рынка акций - РИА Новости, 19.04.2022
Курс рубля растет, несмотря на сильное падение российского рынка акций
Рубль во вторник ощутимо растет против доллара и меньше - к евро, видимо, пытаясь нормализовать кросс-курс европейской валюты, которая со вчерашнего дня на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:42
2022-04-19T16:43
экономика
московская биржа
россия
украина
рубль
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник ощутимо растет против доллара и меньше - к евро, видимо, пытаясь нормализовать кросс-курс европейской валюты, которая со вчерашнего дня на Московской бирже торгуется дешевле, чем на форексе.Рубль растет, несмотря на сильное падение российского рынка акций.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск падал на 1,4 рубля, до 78,35 рубля, евро снижался на 12 копеек, до 83,56 рубля.Таким образом, кросс-курс евро составляет на российской площадке 1,0665 доллара против 1,0796 доллара на форексе. В понедельник на Мосбирже показатель опускался до 1,0365 доллара при примерно том же курсе на форексе.Рубль прибавляетНа российском валютном рынке во вторник сохраняется укрепление рубля. В страну продолжает поступать экспортная выручка в валюте, до 80% которой продается экспортерами на Московской бирже, отмечает Георгий Айвазов из УК "Альфа-Капитал"."Импорт ограничен. Положительный платежный баланс, по оценке Goldman Sachs, на конец года может составить 200 миллиардов долларов. Регулятор влияет на спрос, а также на предложение валюты на рынке. Например, ограничения на переводы валюты за рубеж, доля обязательной к реализации валюты на рынке экспортерами, ключевая ставка", - добавляет он.При этом курс рубля игнорирует обвал российского рынка акций, который вернулся на уровни 24 февраля, когда участники торгов отыгрывали новости о начале военной спецоперации на Украине.При этом индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, растет на 1,3% и уже компенсировал провал конца февраля-марта и вышел на уровни 21 февраля. Это поддержало курс рубля.В итоге, доллар падает к рублю на 1,7%, евро - на 0,1%. Рублевая цена нефти составляет около 8,65 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыБлагодаря поддержке со стороны экспортеров укрепление рубля во вторник продолжится, курс закрепится около 78,5 рубля за доллар, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.Развить более серьезное восходящее движение российской валюте пока не удастся, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Наблюдается ухудшение геополитической ситуации, связанной с украинской проблемой. Это снижает вероятность продолжения переговорного процесса и скорой деэскалации на Украине", - поясняет он.Наиболее сбалансированной траекторией для ключевой ставки ЦБ РФ является ее движение к 13-14% годовых в конце 2022 года, считает Евгений Кошелев из Росбанка. "Причем снижение может происходить поступательными темпами с промежуточной целью 15% годовых в июле-сентябре", - добавляет он.
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экономика, московская биржа, россия, украина, рубль
16:42 19.04.2022 (обновлено: 16:43 19.04.2022)
 
Курс рубля растет, несмотря на сильное падение российского рынка акций

Курс рубля уверенно растет, несмотря на продолжающийся обвал российского рынка акций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник ощутимо растет против доллара и меньше - к евро, видимо, пытаясь нормализовать кросс-курс европейской валюты, которая со вчерашнего дня на Московской бирже торгуется дешевле, чем на форексе.
Рубль растет, несмотря на сильное падение российского рынка акций.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск падал на 1,4 рубля, до 78,35 рубля, евро снижался на 12 копеек, до 83,56 рубля.
Таким образом, кросс-курс евро составляет на российской площадке 1,0665 доллара против 1,0796 доллара на форексе. В понедельник на Мосбирже показатель опускался до 1,0365 доллара при примерно том же курсе на форексе.
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россиянам рассказали, как лишить доллар статуса мировой валюты

Рубль прибавляет

На российском валютном рынке во вторник сохраняется укрепление рубля. В страну продолжает поступать экспортная выручка в валюте, до 80% которой продается экспортерами на Московской бирже, отмечает Георгий Айвазов из УК "Альфа-Капитал".
"Импорт ограничен. Положительный платежный баланс, по оценке Goldman Sachs, на конец года может составить 200 миллиардов долларов. Регулятор влияет на спрос, а также на предложение валюты на рынке. Например, ограничения на переводы валюты за рубеж, доля обязательной к реализации валюты на рынке экспортерами, ключевая ставка", - добавляет он.
При этом курс рубля игнорирует обвал российского рынка акций, который вернулся на уровни 24 февраля, когда участники торгов отыгрывали новости о начале военной спецоперации на Украине.
При этом индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, растет на 1,3% и уже компенсировал провал конца февраля-марта и вышел на уровни 21 февраля. Это поддержало курс рубля.
В итоге, доллар падает к рублю на 1,7%, евро - на 0,1%. Рублевая цена нефти составляет около 8,65 тысячи за баррель сорта Brent.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:39
Решетников назвал курс рубля обоснованным

Прогнозы

Благодаря поддержке со стороны экспортеров укрепление рубля во вторник продолжится, курс закрепится около 78,5 рубля за доллар, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.
Развить более серьезное восходящее движение российской валюте пока не удастся, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Наблюдается ухудшение геополитической ситуации, связанной с украинской проблемой. Это снижает вероятность продолжения переговорного процесса и скорой деэскалации на Украине", - поясняет он.
Наиболее сбалансированной траекторией для ключевой ставки ЦБ РФ является ее движение к 13-14% годовых в конце 2022 года, считает Евгений Кошелев из Росбанка. "Причем снижение может происходить поступательными темпами с промежуточной целью 15% годовых в июле-сентябре", - добавляет он.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:44
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников
 
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