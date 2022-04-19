18:10 19.04.2022 (обновлено: 18:21 19.04.2022)
Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам
МИД ЛНР сообщил, что украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Обстановка в городе Рубежное в Луганской народной республике напряженная, в нем до сих пор остаются украинские военные, идут жестокие обстрелы, сообщила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, глава фонда "Не забудем, не простим" Анна Сорока.
"Тяжело. Власть (ЛНР) уже чуть-чуть устанавливается, назначен мэр… Он пытается организацию (мирной жизни) делать, есть точки, куда стекаются люди за медицинской и гуманитарной помощью. Но в целом ситуация - обстрелы, очень жестокие обстрелы", - рассказала Сорока.
В частности, от обстрелов страдают пункты раздачи гуманитарной помощи и пункты сбора людей на эвакуацию. "Полтора месяца такая ситуация", - отметила представитель МИД ЛНР.
При этом украинские военные "прекрасно знают, куда стреляют". "Это территория была восемь лет под ними. Они знают эту территорию, знают, где люди живут. Знают, где они собираются", - рассказала Сорока. По ее данным, украинские военные используют дроны для разведки.
На вопрос, остались ли украинские боевики в самом Рубежном, Сорока ответила: "Да". В частности, на днях сотрудникам фонда удалось вывести из Рубежного 46-летнего мужчину со II группой инвалидности по психиатрии.
"Он был в крайней степени истощения. Он вышел кушать приготовить (во дворе на костре - ред.), ему снайпер по руке стрельнул и палец отстрелил", - рассказала Сорока. Его лежачую маму пришлось оставить в Рубежном. Волонтеры вернулись за ней в субботу, но "не смогли пробраться, потому что там бои идут, снайперы сидят".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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