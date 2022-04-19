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Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/rubezhnoe-1784356593.html
Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам
Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам - РИА Новости, 19.04.2022
Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам
Обстановка в городе Рубежное в Луганской народной республике напряженная, в нем до сих пор остаются украинские военные, идут жестокие обстрелы, сообщила РИА... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:10
2022-04-19T18:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Обстановка в городе Рубежное в Луганской народной республике напряженная, в нем до сих пор остаются украинские военные, идут жестокие обстрелы, сообщила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, глава фонда "Не забудем, не простим" Анна Сорока.В частности, от обстрелов страдают пункты раздачи гуманитарной помощи и пункты сбора людей на эвакуацию. "Полтора месяца такая ситуация", - отметила представитель МИД ЛНР.При этом украинские военные "прекрасно знают, куда стреляют". "Это территория была восемь лет под ними. Они знают эту территорию, знают, где люди живут. Знают, где они собираются", - рассказала Сорока. По ее данным, украинские военные используют дроны для разведки.На вопрос, остались ли украинские боевики в самом Рубежном, Сорока ответила: "Да". В частности, на днях сотрудникам фонда удалось вывести из Рубежного 46-летнего мужчину со II группой инвалидности по психиатрии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
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в мире, рубежное, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:10 19.04.2022 (обновлено: 18:21 19.04.2022)
 
Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам

МИД ЛНР сообщил, что украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Обстановка в городе Рубежное в Луганской народной республике напряженная, в нем до сих пор остаются украинские военные, идут жестокие обстрелы, сообщила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, глава фонда "Не забудем, не простим" Анна Сорока.
"Тяжело. Власть (ЛНР) уже чуть-чуть устанавливается, назначен мэр… Он пытается организацию (мирной жизни) делать, есть точки, куда стекаются люди за медицинской и гуманитарной помощью. Но в целом ситуация - обстрелы, очень жестокие обстрелы", - рассказала Сорока.
В частности, от обстрелов страдают пункты раздачи гуманитарной помощи и пункты сбора людей на эвакуацию. "Полтора месяца такая ситуация", - отметила представитель МИД ЛНР.
При этом украинские военные "прекрасно знают, куда стреляют". "Это территория была восемь лет под ними. Они знают эту территорию, знают, где люди живут. Знают, где они собираются", - рассказала Сорока. По ее данным, украинские военные используют дроны для разведки.
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На вопрос, остались ли украинские боевики в самом Рубежном, Сорока ответила: "Да". В частности, на днях сотрудникам фонда удалось вывести из Рубежного 46-летнего мужчину со II группой инвалидности по психиатрии.
"Он был в крайней степени истощения. Он вышел кушать приготовить (во дворе на костре - ред.), ему снайпер по руке стрельнул и палец отстрелил", - рассказала Сорока. Его лежачую маму пришлось оставить в Рубежном. Волонтеры вернулись за ней в субботу, но "не смогли пробраться, потому что там бои идут, снайперы сидят".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРубежноеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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