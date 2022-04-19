https://ria.ru/20220419/rubezhnoe-1784356593.html

Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам

Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска подвергают Рубежное жестоким обстрелам

Обстановка в городе Рубежное в Луганской народной республике напряженная, в нем до сих пор остаются украинские военные, идут жестокие обстрелы, сообщила РИА... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:10

2022-04-19T18:10

2022-04-19T18:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

луганская народная республика

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Обстановка в городе Рубежное в Луганской народной республике напряженная, в нем до сих пор остаются украинские военные, идут жестокие обстрелы, сообщила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, глава фонда "Не забудем, не простим" Анна Сорока.В частности, от обстрелов страдают пункты раздачи гуманитарной помощи и пункты сбора людей на эвакуацию. "Полтора месяца такая ситуация", - отметила представитель МИД ЛНР.При этом украинские военные "прекрасно знают, куда стреляют". "Это территория была восемь лет под ними. Они знают эту территорию, знают, где люди живут. Знают, где они собираются", - рассказала Сорока. По ее данным, украинские военные используют дроны для разведки.На вопрос, остались ли украинские боевики в самом Рубежном, Сорока ответила: "Да". В частности, на днях сотрудникам фонда удалось вывести из Рубежного 46-летнего мужчину со II группой инвалидности по психиатрии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, рубежное, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр