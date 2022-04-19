https://ria.ru/20220419/rubezhnoe-1784345985.html
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР
В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:21
2022-04-19T17:21
2022-04-19T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
рубежное
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых действий, заявила РИА Новости первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока."Там еще лежат в морге больше сотни. Плюс больница - до сотни. Плюс (лежат) в квартирах. Плюс в тех квартирах, где ВСУ стоят и откуда люди не могут к нам прийти. Поэтому смело можно говорить, что больше 300 мирных - это точно", - заявила Сорока РИА Новости.Некоторые горожане были похоронены стихийно, на улицах города. "Есть там сильные люди, которые взяли на себя организацию. Хоронят где придется - прям во дворах, в песочницах, за школами. Везде эти кресты стоят", - рассказала Сорока. По ее словам, местные жители составляют списки погибших.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
луганская народная республика
украина
рубежное
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Рубежном хоронят людей во дворах
Корреспондент РИА Новости передает из Рубежного в ЛНР. Местным жителям приходится хоронить соседей во дворах. 7 человек погибли, когда украинские силовики обстреляли школу, где шла раздача гумпомощи, рассказали очевидцы. Обстрелы продолжаются весь день, пересекать открытые пространства приходится бегом.
2022-04-19T17:21
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, ситуация в днр и лнр
17:21 19.04.2022 (обновлено: 17:44 19.04.2022)
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР
Замглавы МИД ЛНР Сорока: в Рубежном не удается похоронить более 300 мирных жителей
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых действий, заявила РИА Новости первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Там еще лежат в морге больше сотни. Плюс больница - до сотни. Плюс (лежат) в квартирах. Плюс в тех квартирах, где ВСУ стоят и откуда люди не могут к нам прийти. Поэтому смело можно говорить, что больше 300 мирных - это точно", - заявила Сорока РИА Новости.
Некоторые горожане были похоронены стихийно, на улицах города. "Есть там сильные люди, которые взяли на себя организацию. Хоронят где придется - прям во дворах, в песочницах, за школами. Везде эти кресты стоят", - рассказала Сорока. По ее словам, местные жители составляют списки погибших.