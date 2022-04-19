https://ria.ru/20220419/rubezhnoe-1784345985.html

Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР

Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022

Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР

В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:21

2022-04-19T17:21

2022-04-19T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

рубежное

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых действий, заявила РИА Новости первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока."Там еще лежат в морге больше сотни. Плюс больница - до сотни. Плюс (лежат) в квартирах. Плюс в тех квартирах, где ВСУ стоят и откуда люди не могут к нам прийти. Поэтому смело можно говорить, что больше 300 мирных - это точно", - заявила Сорока РИА Новости.Некоторые горожане были похоронены стихийно, на улицах города. "Есть там сильные люди, которые взяли на себя организацию. Хоронят где придется - прям во дворах, в песочницах, за школами. Везде эти кресты стоят", - рассказала Сорока. По ее словам, местные жители составляют списки погибших.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

луганская народная республика

украина

рубежное

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Рубежном хоронят людей во дворах Корреспондент РИА Новости передает из Рубежного в ЛНР. Местным жителям приходится хоронить соседей во дворах. 7 человек погибли, когда украинские силовики обстреляли школу, где шла раздача гумпомощи, рассказали очевидцы. Обстрелы продолжаются весь день, пересекать открытые пространства приходится бегом. 2022-04-19T17:21 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, ситуация в днр и лнр