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Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/rubezhnoe-1784345985.html
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР
В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:21
2022-04-19T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
рубежное
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых действий, заявила РИА Новости первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока."Там еще лежат в морге больше сотни. Плюс больница - до сотни. Плюс (лежат) в квартирах. Плюс в тех квартирах, где ВСУ стоят и откуда люди не могут к нам прийти. Поэтому смело можно говорить, что больше 300 мирных - это точно", - заявила Сорока РИА Новости.Некоторые горожане были похоронены стихийно, на улицах города. "Есть там сильные люди, которые взяли на себя организацию. Хоронят где придется - прям во дворах, в песочницах, за школами. Везде эти кресты стоят", - рассказала Сорока. По ее словам, местные жители составляют списки погибших.
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луганская народная республика
украина
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В Рубежном хоронят людей во дворах
Корреспондент РИА Новости передает из Рубежного в ЛНР. Местным жителям приходится хоронить соседей во дворах. 7 человек погибли, когда украинские силовики обстреляли школу, где шла раздача гумпомощи, рассказали очевидцы. Обстрелы продолжаются весь день, пересекать открытые пространства приходится бегом.
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в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, ситуация в днр и лнр
17:21 19.04.2022 (обновлено: 17:44 19.04.2022)
 
Более 300 жителей Рубежного остаются непогребенными, заявили в ЛНР

Замглавы МИД ЛНР Сорока: в Рубежном не удается похоронить более 300 мирных жителей

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В Рубежном похоронены в стихийных кладбищах и лежат непохороненными в моргах и больницах больше 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов и боевых действий, заявила РИА Новости первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Там еще лежат в морге больше сотни. Плюс больница - до сотни. Плюс (лежат) в квартирах. Плюс в тех квартирах, где ВСУ стоят и откуда люди не могут к нам прийти. Поэтому смело можно говорить, что больше 300 мирных - это точно", - заявила Сорока РИА Новости.
Некоторые горожане были похоронены стихийно, на улицах города. "Есть там сильные люди, которые взяли на себя организацию. Хоронят где придется - прям во дворах, в песочницах, за школами. Везде эти кресты стоят", - рассказала Сорока. По ее словам, местные жители составляют списки погибших.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРубежноеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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