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Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 19.04.2022
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Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве
Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 19.04.2022
Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве
Специальную желтую разметку начнут наносить на Тверской улице в Москве в ночь на среду, она будет служить ориентиром для водителей военной техники при движении... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:00
2022-04-19T14:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специальную желтую разметку начнут наносить на Тверской улице в Москве в ночь на среду, она будет служить ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Парад Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Линии временной дорожной разметки будут наноситься специальной нитрокраской желтого цвета от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и парад Победы, который состоится 9 мая. Всего нанесем пять линий разметки длиной по 1,5 километра каждая", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что разметку начнут наносить на Тверской в ночь со вторника на среду.Водителей просят быть внимательнее на указанном участке дороги. Движение автомобилей будет осуществляется по обычной схеме.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество
14:00 19.04.2022
 

Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" наносит дорожную разметку для репетиции военного парада
Сотрудник ГБУ Автомобильные дороги наносит дорожную разметку для репетиции военного парада - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" наносит дорожную разметку для репетиции военного парада. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специальную желтую разметку начнут наносить на Тверской улице в Москве в ночь на среду, она будет служить ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Парад Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Линии временной дорожной разметки будут наноситься специальной нитрокраской желтого цвета от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и парад Победы, который состоится 9 мая. Всего нанесем пять линий разметки длиной по 1,5 километра каждая", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Отмечается, что разметку начнут наносить на Тверской в ночь со вторника на среду.
Водителей просят быть внимательнее на указанном участке дороги. Движение автомобилей будет осуществляется по обычной схеме.
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