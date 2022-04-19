https://ria.ru/20220419/razmetka-1784296770.html

Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве

Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 19.04.2022

Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве

Специальную желтую разметку начнут наносить на Тверской улице в Москве в ночь на среду, она будет служить ориентиром для водителей военной техники при движении... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:00

2022-04-19T14:00

2022-04-19T14:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специальную желтую разметку начнут наносить на Тверской улице в Москве в ночь на среду, она будет служить ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Парад Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Линии временной дорожной разметки будут наноситься специальной нитрокраской желтого цвета от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и парад Победы, который состоится 9 мая. Всего нанесем пять линий разметки длиной по 1,5 километра каждая", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что разметку начнут наносить на Тверской в ночь со вторника на среду.Водителей просят быть внимательнее на указанном участке дороги. Движение автомобилей будет осуществляется по обычной схеме.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество