https://ria.ru/20220419/rassledovanie-1784272312.html
В Госдуме предложили создать комиссию о расследовании преступлений ВСУ
В Госдуме предложили создать комиссию о расследовании преступлений ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
В Госдуме предложили создать комиссию о расследовании преступлений ВСУ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты поддержал предложение члена фракции "Справедливая Россия -За правду" Дмитрия Гусева о создании... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:34
2022-04-19T12:34
2022-04-19T13:04
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты поддержал предложение члена фракции "Справедливая Россия -За правду" Дмитрия Гусева о создании комиссии по расследованию действий военных преступников и нацистов на Украине.Гусев на пленарном заседании предложил создать парламентскую комиссию по расследованию нацистских преступлений на Украине. В том числе он предложил провести в России суд над лицами, совершающими там преступления, которые происходили с 2014 года."Коллеги, если есть инициатива создать такую комиссию в рамках Думы… От Одессы, Мариуполя до Бучи. Все это изучить. Предоставить доказательства парламентам других стран, чтобы они подключились, (чтобы) привлечь к ответственности военных преступников - вот о чем речь идет. Предложение это правильное, независимо от того, от какой фракции оно звучит. Привлечь к ответственности военных преступников, которые сегодня находятся на Украине и своими действиями терроризируют весь мир. Об этом речь идет", - сообщил Володин.Также он отметил, что необходимо собрать все факты."У нас есть комиссия по вмешательству во внутренние (дела), а здесь (предложение) о другом. Давайте подумаем… Но Гусев в этой части прав", - добавил Володин.
https://ria.ru/20220419/oon-1784221972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вячеслав володин, госдума рф, украина, россия, одесса
12:34 19.04.2022 (обновлено: 13:04 19.04.2022)
В Госдуме предложили создать комиссию о расследовании преступлений ВСУ
Володин поддержал предложение о создании комиссии о расследовании преступлений ВСУ