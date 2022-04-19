https://ria.ru/20220419/rassledovanie-1784272312.html

В Госдуме предложили создать комиссию о расследовании преступлений ВСУ

В Госдуме предложили создать комиссию о расследовании преступлений ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022

В Госдуме предложили создать комиссию о расследовании преступлений ВСУ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты поддержал предложение члена фракции "Справедливая Россия -За правду" Дмитрия Гусева о создании... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:34

2022-04-19T12:34

2022-04-19T13:04

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты поддержал предложение члена фракции "Справедливая Россия -За правду" Дмитрия Гусева о создании комиссии по расследованию действий военных преступников и нацистов на Украине.Гусев на пленарном заседании предложил создать парламентскую комиссию по расследованию нацистских преступлений на Украине. В том числе он предложил провести в России суд над лицами, совершающими там преступления, которые происходили с 2014 года."Коллеги, если есть инициатива создать такую комиссию в рамках Думы… От Одессы, Мариуполя до Бучи. Все это изучить. Предоставить доказательства парламентам других стран, чтобы они подключились, (чтобы) привлечь к ответственности военных преступников - вот о чем речь идет. Предложение это правильное, независимо от того, от какой фракции оно звучит. Привлечь к ответственности военных преступников, которые сегодня находятся на Украине и своими действиями терроризируют весь мир. Об этом речь идет", - сообщил Володин.Также он отметил, что необходимо собрать все факты."У нас есть комиссия по вмешательству во внутренние (дела), а здесь (предложение) о другом. Давайте подумаем… Но Гусев в этой части прав", - добавил Володин.

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Екатерина Зайцева

общество, вячеслав володин, госдума рф, украина, россия, одесса