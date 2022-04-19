https://ria.ru/20220419/raneniya-1784390890.html

Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР

Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 19.04.2022

Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР

Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:01

2022-04-19T23:01

2022-04-19T23:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 13 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики... Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1192 человека, в том числе 66 детей", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр