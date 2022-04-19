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Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/raneniya-1784390890.html
Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР
Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР
Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:01
2022-04-19T23:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 13 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики... Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1192 человека, в том числе 66 детей", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
23:01 19.04.2022
 
Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР

ДНР в СЦКК: 13 мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях республики

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 13 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики... Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1192 человека, в том числе 66 детей", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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