https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784154511.html

Опытные путешественники рассказали, что взять с собой в круиз

Опытные путешественники рассказали, что взять с собой в круиз - РИА Новости, 19.04.2022

Опытные путешественники рассказали, что взять с собой в круиз

Эксперты рассказали туристам, как правильно собирать вещи в круиз, сообщает Mirror. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T06:17

2022-04-19T06:17

2022-04-19T06:17

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали туристам, как правильно собирать вещи в круиз, сообщает Mirror.Исследование аналитиков MSC Cruises (четвертая по числу перевезенных пассажиров круизная компания мира) показало, что 35 процентов британцев считают сбор вещей стрессом. Эксперты подготовили чек-лист для путешествующих на морских лайнерах. Берите вещи, которые сочетаются по стилю и цветуЧтобы не взять слишком много вещей, определитесь с основными оттенками в гардеробе. Подберите одежду, сформировав комплекты, которые сочетаются между собой.Выбирайте вещи, которые можно комбинировать, создавая многослойный образ. Так, куртки отлично смотрятся поверх свитера, под которым может быть футболка или рубашка. Палантин и шаль — отличный выбор: в них можно завернуться на палубе в прохладную погоду.Бумажные книги замените электроннымиВ отпуск лучше взять электронные книги, чтобы не утяжелять багаж. К тому же, программы круиза обычно насыщены экскурсиями, развлекательными мероприятиями, и времени на чтение почти не остается.Учитывайте маршрут поездкиДля круизов по Средиземному морю берите одежду свободного кроя из натуральных тканей, в которой будет комфортно в жару. Шляпа с широкими полями или кепка, солнцезащитные крем и очки — обязательны.Вещи упаковывайте в пакетыЗастелите дно тканевого чемодана пластиковыми пакетами, а лучше положите в них штаны и майки. Если на улице сумка попадет под дождь, вещи в ней останутся сухими.

https://ria.ru/20220225/kruizy-1774700477.html

https://ria.ru/20220201/puteshestviya-1770376152.html

средиземное море

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, средиземное море, круизы, туристы