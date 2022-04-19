https://ria.ru/20220419/provokatsiya-1784295995.html

СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ

СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ - РИА Новости, 19.04.2022

СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ

Следственный комитет России запросит у Минобороны документы о готовящейся в Одесской области провокации с "расстрелом мирных жителей", даст уголовно-правовую... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:57

2022-04-19T13:57

2022-04-19T17:24

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

одесская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны документы о готовящейся в Одесской области провокации с "расстрелом мирных жителей", даст уголовно-правовую оценку, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства установить обстоятельства подготовки провокации в отношении мирных жителей в Одесской области... Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о подготовке провокаций в Одесской области, а также провокаций, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях", - говорится в сообщении.По данным Минобороны России, Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию в Одесской области для обвинения российских военнослужащих. Подчеркивается, что в ближайшее время украинские националисты могут использовать форму российских военнослужащих, демонстративно расстреливая в ней мирных жителей.Добавляется, что эти сведения будут анализироваться для установления причастных к провокациям и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/provokatsiya-1784249573.html

одесская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), одесская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)