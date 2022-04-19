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СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ - РИА Новости, 19.04.2022
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СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ
СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ - РИА Новости, 19.04.2022
СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ
Следственный комитет России запросит у Минобороны документы о готовящейся в Одесской области провокации с "расстрелом мирных жителей", даст уголовно-правовую... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:57
2022-04-19T17:24
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
одесская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны документы о готовящейся в Одесской области провокации с "расстрелом мирных жителей", даст уголовно-правовую оценку, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства установить обстоятельства подготовки провокации в отношении мирных жителей в Одесской области... Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о подготовке провокаций в Одесской области, а также провокаций, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях", - говорится в сообщении.По данным Минобороны России, Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию в Одесской области для обвинения российских военнослужащих. Подчеркивается, что в ближайшее время украинские националисты могут использовать форму российских военнослужащих, демонстративно расстреливая в ней мирных жителей.Добавляется, что эти сведения будут анализироваться для установления причастных к провокациям и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/provokatsiya-1784249573.html
одесская область
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), одесская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:57 19.04.2022 (обновлено: 17:24 19.04.2022)
 
СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ

СК запросит у Минобороны документы о готовящейся в Одесской области провокации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны документы о готовящейся в Одесской области провокации с "расстрелом мирных жителей", даст уголовно-правовую оценку, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства установить обстоятельства подготовки провокации в отношении мирных жителей в Одесской области... Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о подготовке провокаций в Одесской области, а также провокаций, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях", - говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:09В мире
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию в Одесской области
По данным Минобороны России, Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию в Одесской области для обвинения российских военнослужащих. Подчеркивается, что в ближайшее время украинские националисты могут использовать форму российских военнослужащих, демонстративно расстреливая в ней мирных жителей.
Добавляется, что эти сведения будут анализироваться для установления причастных к провокациям и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям.
 
В миреСледственный комитет России (СК РФ)Одесская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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