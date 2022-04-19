https://ria.ru/20220419/promyshlennost-1784350375.html

Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности

Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности - РИА Новости, 19.04.2022

Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности

Российские власти должны по максимуму реагировать на запросы, которые есть у оборонной и гражданской промышленности в условиях ограничения доступа к западным... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:42

2022-04-19T17:42

2022-04-19T17:42

дмитрий медведев

совет безопасности рф

экономика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские власти должны по максимуму реагировать на запросы, которые есть у оборонной и гражданской промышленности в условиях ограничения доступа к западным технологиям, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию."Очевидно, что мы должны по максимуму реагировать на те запросы, которые существуют и у оборонной, и у гражданской промышленности", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220415/promyshlennost-1783665153.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий медведев, совет безопасности рф, экономика