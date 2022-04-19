https://ria.ru/20220419/promyshlennost-1784350375.html
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности - РИА Новости, 19.04.2022
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности
Российские власти должны по максимуму реагировать на запросы, которые есть у оборонной и гражданской промышленности в условиях ограничения доступа к западным... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:42
2022-04-19T17:42
2022-04-19T17:42
дмитрий медведев
совет безопасности рф
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские власти должны по максимуму реагировать на запросы, которые есть у оборонной и гражданской промышленности в условиях ограничения доступа к западным технологиям, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию."Очевидно, что мы должны по максимуму реагировать на те запросы, которые существуют и у оборонной, и у гражданской промышленности", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220415/promyshlennost-1783665153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, совет безопасности рф, экономика
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности
Зампредседателя СБ Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности