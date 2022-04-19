Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/promyshlennost-1784350375.html
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности - РИА Новости, 19.04.2022
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности
Российские власти должны по максимуму реагировать на запросы, которые есть у оборонной и гражданской промышленности в условиях ограничения доступа к западным... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:42
2022-04-19T17:42
дмитрий медведев
совет безопасности рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские власти должны по максимуму реагировать на запросы, которые есть у оборонной и гражданской промышленности в условиях ограничения доступа к западным технологиям, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию."Очевидно, что мы должны по максимуму реагировать на те запросы, которые существуют и у оборонной, и у гражданской промышленности", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220415/promyshlennost-1783665153.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, совет безопасности рф, экономика
17:42 19.04.2022
 
Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности

Зампредседателя СБ Медведев призвал по максимуму реагировать на запросы промышленности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские власти должны по максимуму реагировать на запросы, которые есть у оборонной и гражданской промышленности в условиях ограничения доступа к западным технологиям, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию.
"Очевидно, что мы должны по максимуму реагировать на те запросы, которые существуют и у оборонной, и у гражданской промышленности", - сказал Медведев.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 10:48
Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности
 
Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала