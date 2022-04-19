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У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ
У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ
Прогулочный катер с иностранными туристами на борту сгорел во вторник утром у берегов Хургады, все пассажиры спасены и доставлены на берег, сообщает портал... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:49
2022-04-19T13:02
хургада
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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Прогулочный катер с иностранными туристами на борту сгорел во вторник утром у берегов Хургады, все пассажиры спасены и доставлены на берег, сообщает портал издания "Ахбар аль-Яум".По данным СМИ, небольшое туристическое судно, специализирующееся на морских прогулках и дайвинге, загорелось практически сразу после выхода из порта Хургады в море.Все пассажиры и команда катера, отмечает издание со ссылкой на оперативный штаб провинции Красного моря, были эвакуированы с горящего судна.Информации о том, есть ли пострадавшие из-за пожара на катере, пока нет.
https://ria.ru/20220416/tunis-1783842851.html
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хургада, красное море, в мире, новости - туризм
12:49 19.04.2022 (обновлено: 13:02 19.04.2022)
 
У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ

"Ахбар аль-Яум": прогулочный катер с туристами сгорел у берегов Хургады

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЕгипет
Египет - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Прогулочный катер с иностранными туристами на борту сгорел во вторник утром у берегов Хургады, все пассажиры спасены и доставлены на берег, сообщает портал издания "Ахбар аль-Яум".
По данным СМИ, небольшое туристическое судно, специализирующееся на морских прогулках и дайвинге, загорелось практически сразу после выхода из порта Хургады в море.
Все пассажиры и команда катера, отмечает издание со ссылкой на оперативный штаб провинции Красного моря, были эвакуированы с горящего судна.
Информации о том, есть ли пострадавшие из-за пожара на катере, пока нет.
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