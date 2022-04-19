https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html

У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ

У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ

Прогулочный катер с иностранными туристами на борту сгорел во вторник утром у берегов Хургады, все пассажиры спасены и доставлены на берег, сообщает портал... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:49

2022-04-19T12:49

2022-04-19T13:02

хургада

красное море

в мире

туризм

новости - туризм

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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Прогулочный катер с иностранными туристами на борту сгорел во вторник утром у берегов Хургады, все пассажиры спасены и доставлены на берег, сообщает портал издания "Ахбар аль-Яум".По данным СМИ, небольшое туристическое судно, специализирующееся на морских прогулках и дайвинге, загорелось практически сразу после выхода из порта Хургады в море.Все пассажиры и команда катера, отмечает издание со ссылкой на оперативный штаб провинции Красного моря, были эвакуированы с горящего судна.Информации о том, есть ли пострадавшие из-за пожара на катере, пока нет.

https://ria.ru/20220416/tunis-1783842851.html

хургада

красное море

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

хургада, красное море, в мире, новости - туризм